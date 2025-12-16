今田美桜、タイトなドレス姿が「美しすぎる」「スタイル抜群」「最高」 約3か月ぶりにインスタ更新
女優の今田美桜が16日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を複数枚にわたって披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】今田美桜、タイトなドレス姿で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」（4枚）
主演を務めた連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）の最終回であった9月26日以来、約3か月ぶりに投稿をした今田。
今回は、星の絵文字とともに胸元が開いたタイトなドレス姿を公開。抜群のスタイルはもちろんのこと、眩しい笑顔も印象的だ。ファンからは「綺麗すぎる」「めっちゃ可愛い！」などのコメントが多数集まっている。
■今田美桜（いまだ みお）
1997年3月5日生まれ。福岡県出身。2017年10月期放送の月9ドラマ『民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜』（フジテレビ系）に出演し注目を集めると、翌年には4月期ドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）に出演。2021年には映画『東京リベンジャーズ』でヒロインを演じ第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。今年は主演を務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）が放送されていた。
引用：「今田美桜」インスタグラム（@imada_mio）
