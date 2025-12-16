『シナントロープ』“クルミ”が目出し帽を脱いだ！ 演じていた人気ミュージシャンに驚き「まさか」「全然気づかなかった…」
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系）の第11話が15日に放送され、クルミがついに目出し帽を脱いで素顔をあらわに。人気ミュージシャンが演じていたことが明らかになると、ネット上には驚きの声が集まった。
【写真】“目出し帽の男”クルミを演じていた人気ミュージシャン
水町（山田）の救出に協力するようシイ（栗原颯人）の説得を続けていた都成（水上）だったが、シイは拒む姿勢を崩さない。
一方、目出し帽をかぶるクルミの捕獲に失敗したことを睦美（森田想）に報告していた龍二（遠藤雄弥）は、食料調達のためスーパーへ。その様子を見ていた塚田（高橋侃）、里見（影山優佳）、志沢（萩原護）の3人は、バイクで待機していた田丸（望月歩）に龍二の尾行を依頼し、部屋への突入を決意する。
そんな第11話の終盤では、都成が思いがけない場所でクルミと遭遇。驚く都成を目の前にして、クルミは持っていたギターケースを置くと、かぶっていた目出し帽を脱ぐ。ついに素顔をあらわにしたクルミは、呆然とする都成に「これは君が持っててくれ」と目出し帽を手渡すのだった。
第1話冒頭から目出し帽姿で劇中に登場していたミュージシャンのクルミ。彼を演じていたのが、俳優としても『パリピ孔明』（フジテレビ系）や『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に出演していたミュージシャンの石崎ひゅーいだったことが明らかになると、ネット上には「えっ！覆面のミュージシャン石崎ひゅーいさんだったの!?」「待って、クルミさん石崎ひゅーい!?」「わー!!ひゅーいさんだった!!嬉しい!!」「クルミはまさかの石崎ひゅーいだった」「1話から出ていたのに全然気づかなかった…」などの反響が寄せられていた。
