妻「妊娠してから自分じゃないみたいでつらいの！」悩みを打ち明けられた夫の『粋すぎる返答』に拍手

妊娠による急激なホルモンバランスの変化は、自分の身体に起こる変化だけでなく、心にまで大きな影響を与えます。とくに体内のホルモンバランスが大きく変化する妊娠中は、自分の身体に起こる変化に戸惑ってしまうことも少なくないでしょう。筆者の知人は妊娠中にある悩みを抱えていたそうです。悩みを打ち明けたときの旦那さんの対応がとっても素敵だったので、ぜひ読んでみてくださいね。

変化

妊娠が発覚してから、私はこれまでになかった『とある感情』に支配されることが増えました。

その『とある感情』というのは、旦那の浮気を疑ってしまう感情です。

先に説明しておくと、私の旦那は結婚前も結婚してからも一切浮気を匂わせたことはありません。



それは私が妊娠してからも同様です。

それどころか、普段から人一倍愛情表現をしてくれて、私を安心させてくれる旦那さんです。

にもかかわらず、私は事あるごとに「本当に仕事なの？」「友達って女の人じゃないよね？」と彼を疑う気持ちで溢れかえってしまっています。

もしかすると妊娠によるホルモンバランスの影響や情緒不安定になっていることが原因なのかもしれません。

悩み

誠実な旦那を疑ってしまう自分が嫌になり、またそんな感情に支配されている自分に耐えられなくなり、どうしていいのかわからずこの気持ちを旦那に打ち明けることにしました。

「だから、わかっているのに『浮気？』って聞いてしまったり、嫌な顔をしてしまったりするかもしれない」そう伝えたのです。