映画監督の原田眞人氏が12月8日死去した。76歳だった。原田監督は今年4月、評論家の芝山幹郎氏と「文藝春秋」で対談し、ロサンゼルスに渡って映画業界で働いていた70年代のアメリカ映画について語り合っていた。その冒頭を紹介します。（初出：2025年7月号）

スコセッシが劇場をうろうろしていた

芝山 今回は編集部からの提案で、「70年代のアメリカ映画について語り合う」というのがテーマなんです。というのも、1978年の『ディア・ハンター』（マイケル・チミノ監督）に登場する鉄鋼労働者の主人公たちが、去年から買収問題で話題の「USスチール」とおぼしき製鉄所の作業員なんですね。舞台はペンシルベニアの田舎町クレアトン。いわば「普通のアメリカ」、「正直で鷹揚なアメリカ」の心の故郷みたいなところです。一方で、トランプ大統領の右腕であるヴァンス副大統領が自身の青春を描いた回想録『ヒルビリー・エレジー』でも描かれたラストベルトの労働者の町でもある。つまり、この時代の映画には、その後にやってくる新自由主義の波に翻弄されて、理想も希望も洗い流されてしまう2000年代以降の「分断のアメリカ」を理解するのに欠かせない原点があるのではないか、というのが編集部の見立てですね。

まあ、この見立てが的を射ているかどうかはちょっとわかりませんが（笑）、私も70年代のアメリカ映画には親しんできましたし、あの時代の映画に精通しておられる原田監督とぜひお話ししてみたいと思って、今日は参りました。原田さんは70年代前半、すでにアメリカで映画の仕事をされていたんですよね。

原田 はい。73年に渡米し、70年代のほとんどをロサンゼルスで過ごしました。なので、70年代の映画は自分の血肉になっています。

当時は「ブラックスプロイテーション」というジャンルが流行していました。黒人俳優や黒人監督が黒人向けに作る大衆映画ですね。僕も“これは黒人街に行って見なきゃしょうがないだろう”と思って、何回か行きました。当時は日本人なんてほとんどいませんから、奇異の目で見られることはありましたが、攻撃はされなかった。そういうところに、あの時代の豊かさがあったなと思います。まだ分断はなかった。



観客と製作側の距離も近かったんです。『タクシードライバー』（マーティン・スコセッシ監督、76年）の公開初日は忘れられません。ロサンゼルスのウエストウッドビレッジに住んでいたんですが、ここは一流のロードショー館が10軒以上あるところで、プラザという老舗の劇場でやっていました。行ってみるとスコセッシが、観客の様子を窺いながら、ロビーをうろうろしてるんですよ。

芝山 いい時代ですね。作り手と観客の間の垣根が低い。貧富の差よりも、「面白いことと面白くないことの差」を重視する人が多かった。

原田 スコセッシは当時33歳。フランシス・フォード・コッポラも『ゴッドファーザー』（72年）を撮った時は32歳ですから、当時はスタジオの製作側が若い人たちにどんどん映画を作らせていたんですよ。映画漬けの日々を送っている若者たちを次々と抜擢した。熱量は非常に高い。だからこそ、あの時代に豊穣なものが生まれたのだと思います。

教育環境も充実していました。僕は、シャーウッド・オークス・エクスペリメンタル・カレッジという『エイリアン』（リドリー・スコット監督、79年）の脚本を書いたロナルド・シャセットの弟ゲイリー・シャセットが始めた映画講座に通いました。こぢんまりとした学校でしたが中身は豪華だった。最初に受けたのが「ウディ・アレンセミナー」という講座で、毎週1回、ゲストを呼んでウディ・アレンの作品を見るんです。本人こそ来ないものの、彼の元妻のルイーズ・ラサーとか、そういう人が来ていました。

次は「ジョン・カサヴェテスセミナー」。その後は「クラシック・ディレクターセミナー」。次が「ニュー・ディレクターセミナー」で、スティーブン・スピルバーグやジョージ・ルーカス、ブライアン・デ・パルマが来た。その後は脚本家のセミナー。クラシックとニューの両方が来て、エドワード・アンハルトからポール・シュレイダーやジョン・ミリアスまで。ここでジョン・ミリアスと仲良くなって、よく食事に行く間柄になりました。

映画における「世界共通言語」

芝山 素晴らしい環境ですね。当時のロサンゼルスの風通しのよさが伝わってくる。先日、原田監督が撮った『BAD LANDS バッド・ランズ』（2023年）を見返して、アメリカ映画の富を正統的にというか、具体的に継承した作品だと感じていたのですが、そんな背景があったんですね。『バッド・ランズ』は、ロケーション撮影、キャスティング、編集のペースといった要素がすべて高水準で、映画的快楽がふんだんに盛り込まれている。日本もアメリカも、このところ映画的運動神経が衰退してきたと思っていたので、とても嬉しかったです。

原田 ありがとうございます。基本的に僕の映画の会話のスピードは全部70年代のアメリカ映画を見て学んだものです。

芝山 原田さんが意図的に導入しているあのセリフのスピードの意味や鉱脈を、今の観客や映画関係者はわからないのでしょうか。もちろん、ハワード・ホークスの『ヒズ・ガール・フライデー』（1940年）や、スタンリー・キューブリックの『現金（げんなま）に体を張れ』（56年）に対する返答は感じられますが、原田監督の作品では、政治、経済の問題や世相の問題が、ごく自然に映画の血となり肉となっている。この点においても70年代のアメリカ映画を彷彿させるんですね。

原田 僕は、「TIME」誌が「ニューシネマ」とカテゴライズした『俺たちに明日はない』（アーサー・ペン監督、67年）から、『レッズ』（ウォーレン・ベイティ監督、81年）まで、あるいは『天国の門』（マイケル・チミノ監督、80年）までの一区切りの時代の作品群は、映画における世界共通言語だと思っているんです。僕が映画を撮るときにイメージするテンポ感とか会話のスピードなんかは、その共通言語で役者に伝えることが多いですね。

演技ワークショップもよくやるんですが、そこでも若い連中に「これぐらい見ておかないと映画の世界で生きていけないよ」と口酸っぱく言っています。これから世界に出て行った時に、70年代の映画を知らないと世界から集まった役者たちとコミュニケーションが取れないと思うんですよね。

芝山 同感です。肉体や言語に対する信頼が大きかった時代ですね。

原田 ただこのアメリカ映画界の豊かさは80年代に入って失われてしまった。僕はそう考えています。

芝山 やはり、映画づくりの現場をわかっていない背広組というか、撮影所の重役たちが、作り手たちの作家性を抑圧、もしくは排除してしまったからですか？

チミノ監督の罪は重い？

原田 その通りです。70年代初め、ハリウッドの主流は映画監督が映像を通じて内なる思想を表現する「作家主義（auteur theory）」でした。スタジオの重役も映画好きばかりだったから、商業的な視点が疎かになっていたのも事実です。

ただ、この傾向が行きすぎて、どんどん製作費を使いすぎちゃった。『地獄の黙示録』（フランシス・フォード・コッポラ監督、79年）は何とか帳尻を合わせたからよかったけれど（製作費3100万ドル）、『レッズ』（同3200万ドル）にしろ、『天国の門』（同4400万ドル）にしろ、製作費が巨額になりすぎて、映画会社は大変なことになった。実際、『天国の門』で製作会社が破綻しました。

それで、もう作家に任せちゃ駄目だということになるわけです。スタジオの重役にも弁護士や会計士なんかが名前を連ねるようになった。それで時代が変わっていっちゃう。だから、『天国の門』を撮ったチミノの罪は重いんですよ。

芝山 たしかに。ただ、彼は一種の奇才でしたよね。

原田 ええ。とは言っても、チミノって演出家としては本当に素晴らしいんですよ。僕は最初、彼の『ディア・ハンター』を見た時は、正直大嫌いな映画だったんです（笑）。自分の最初の監督作品『さらば映画の友よ』を撮り終わったその日の試写で見たこともあって、「何だ、この映画は！」という感じで。それが10年、15年経ったあとに見直して、ようやく好きになった。

あれはベトナム戦争の話というより、移民の国アメリカの田舎で暮らす、ロシア系移民のコミュニティの話なんですよね。USスチールの従業員として働いている主人公たちは、ベトナム戦争というトラウマに見舞われる。それで崩れてしまったコミュニティの信頼関係をいかに再生するか、というのがこの作品の主題です。そう理解できた時に見方が変わりました。ベトナム戦争はメタファーとして使われているんです。

芝山 その通りだと思います。映画の軸は、移民の共同体です。

C級プロデューサーの脚本

原田 これはチミノの伝記にも出てくるんですが、ベトナム戦争は“後付け”だった。もともとは、あるC級プロデューサーと脇役の俳優が書いたロシアン・ルーレットを題材にした脚本があって、その脚本をEMIフィルムズのプロデューサーであるバリー・スパイキングスとマイケル・ディーリーの2人が購入した。ロンドンが拠点のEMIはアメリカに食い込んで映画を作りたかったんです。それでマイケル・チミノのエージェントをやっていたスタン・ケイメンを通して、チミノに渡った。これを読んだチミノは、鉄鋼業に従事するスラブ系コミュニティの設定にして作品を撮るプレゼンをして、映画会社からゴーサインを引き出したんです。

芝山 なるほど。そういう経緯があったんですね。

原田 ただ、EMIの資金面の関係で、4カ月以内にクランクインしないといけない状況だった。その拙速と混乱のなかで、チミノは元の脚本があるのにもかかわらず、自分で書いたことにしてしまう。これは後に大きな問題になります。さらに、自分が呼んできたデリック・ウォッシュバーンに脚本を書かせているにもかかわらず、クレジットを自分名義にしてしまう。さすがにライターズギルド（脚本家組合）が介入する事態になったわけです。

チミノはエゴの塊なんですね。スコセッシやスピルバーグは仲間を集めて、いい映画を作り、広げ、あるいは次の世代も含めて教育して、今にいたるまで活躍している。そういった70年代の流れとは違うところに行ってしまった。

