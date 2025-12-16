¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¾×·â¤ÎºÇ½ª²ó¡¡¡Ö»Íµ¨¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×2¿Í¤Î¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¡Ä°¦¤ÈÀï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µÜºê¤¢¤ª¤¤
¡¡¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÆÏ¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ËµÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤¬¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ê¡©¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¡¡10Ç¯¸å¡¢»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬»à¤Ì¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡¢1000Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¡£¸ÉÎ©¤·¤¿¿Í¡¹¤òÃû¤¬Áà¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÍýÍ³¡Ä¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê»Íµ¨¤òµß¤¦¤¿¤á¡£»Íµ¨¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò²þ¤¶¤ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2055Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬10Ç¯¸å¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢¤½¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀª¤ÎÌ¿¤¬Å·Çé¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»Íµ¨¤¬¾×·â¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»à¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢À¸¤¤ëÌÜÅª¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤Ï»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¡Ä¡£ÌÜ¤È¼ª¤«¤é·ì¤ò½Ð¤·ºªÅÝ¤·¡¢Ì¿¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¸ç¤ê»Ï¤á¤ëºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅ¨ÂÐ¤·Â³¤±¤ëÂ©»Ò¡¦»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¤ÎÊª¸ì¤Î¹Ô¤¯Ëö¤È¤Ï¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»Ä¤Ã¤¿ÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿·ë¾ë¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë±ß¼ä¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡©
¡¡°ìÊý¡¢»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¼ê¤ò°ú¤¯¤è¤¦»ý¤Á¤«¤±¤¿Ãû¤À¤¬¸ò¾Ä¤Ï·èÎö¡£Ãû¤Ï»Ô¾¾¡¢»ç±ñ¡¢µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤È¤¤¤¦¼ÙËâ¤ÊÂ¸ºß¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶²¤í¤·¤¤·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î·×²è¤òÃÎ¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡©À¸¤¤ë¤³¤È¡¢°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤¬¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤¿¤Á¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Ï¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡£»Íµ¨¤Ïµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤Î¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡£
¡¡Ê¸ÂÀ¤¬Ä©¤à¥é¥¹¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡½¡½¡£À¤³¦¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¾®¤µ¤Ê1É¤¤ÎËª¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
