大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』の最終回が、12月16日21時よりテレビ朝日系で放送される。

『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）などの野木亜紀子が脚本を手がける本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。

12月9日に放送された第8話では、「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）が、桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）を解雇。社宅を明け渡し、仲間たちが散り散りに。一方、文太（大泉洋）は兆に退職届を叩きつけるも、やらざるを得ない新たなミッションを課されることになってしまう。

そんな中、桜介が目と耳から血を流し倒れてしまうという悲劇に襲われる。そしてエスパーの能力を発現させるEカプセルには、実は“死に至る”副作用があるという事実が判明する。「今年中に死ぬ」「世界にとっていらない人間」。だからこそ選ばれ、ヒーローと祭り上げられて、兆が思い描く未来を創る道具として使われていた文太たち。楽しく騒がしかった前半戦とは一変、死を前にしてバラバラになったエスパーたちの姿にSNSでは悲痛な声が相次いだ。

また、第7話で「私の“ぶんちゃん”は文太！ あなたじゃない」と、兆ではなく文太を選んだ四季（宮粼あおい）。2人は約束の江の島デートに出かけるが、神社を参拝し、しらす丼を食べ、さまざまな景色を見るたびに、四季は、未来の記憶の中のもうひとりの“ぶんちゃん”＝文人（岡田将生・一人二役）との幸せな日々を思い出してしまう。

どちらを愛する気持ちも嘘ではないからこそ、ひとり苦しむ四季。そんな葛藤を目にした文太は、「あなたのぶんちゃんは、俺じゃない」と四季を突き放す。愛しているが、だからこそ気持ちを封印して成し遂げたいミッションがある。文太は記憶を再インストールするためのナノレセプターを渡し、一緒に過ごした半年間の記憶を消すよう促し、せつない愛ゆえの決断を下すのだった。

しかし、四季は10年後に死ぬ。それを阻止するために、兆／文人は30年後の未来から過去を改ざんしようと画策。Eカプセルを作ってヒーローたちを集め、思い描く未来につなげるミッションを実行するために、2025年に立体映像の兆として姿を現していた。たとえどれほどの犠牲を払っても、たったひとり四季を救うことが彼の目的。すべては四季への一途な愛ゆえの行動だった。

そしてついに迎える最終話では、自分が10年後に死んでしまうこと、それを阻止するために大勢の命が天秤にかけられていることを知った四季が衝撃の行動に。また、命の終わりを悟り始める桜介（ディーン・フジオカ）、そして敵対し続ける息子・紫苑（新原泰佑）の物語の行く末は。そんな中、円寂は残った力で自分の人生を狂わせた結城（吉田鋼太郎）に復讐しようとする。一方、市松（北村匠海）に手を引くよう持ちかけた兆だが交渉は決裂。兆は市松、紫苑、久条（向里祐香）という邪魔な存在を排除するため、恐ろしい計画を実行することに。

生きること、愛することにもがき続けてきた“ちょっとだけエスパー”たちの壮大な物語はついに完結。四季は救われるのか、そして2人の“ぶんちゃん”との愛の行方は。

なお、主演の大泉はテレビ朝日系で10時25分から放送（※一部地域を除く）される『大下容子ワイド！スクランブル』に生出演。最終回の見どころをたっぷりと語る。

