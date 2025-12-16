ヒルトン名古屋は、ウィンターランチ＆ディナービュッフェ「地中海の恵み」を12月26日から2026年3月11日まで開催する。

「ブイヤベース風ビーフしゃぶしゃぶ」、春菊の苦みを添えた「国産牛ローストビーフ」、洋梨とオリーブオイルで仕上げた「鰤のカルパッチョ」、白ワインで蒸し上げた「ムールマリニエール」などギリシャ、イタリア、スペインなど南ヨーロッパの食文化を、旬の食材と和のエッセンスを融合させたメニューで提供する。スイーツは「ストロベリーショートケーキ」、「ストロベリータルト」などに加え、「いちご大福」や「ストロベリークレープシュゼット」は目の前で提供する。年末年始はズワイガニ、マグロ、サーモン、エビが食べ放題のシーフードバーを設け、牡蠣剥き職人によるライブパフォーマンスで牡蠣3個セットを提供するほか、蒸し野菜を添えたラクレットチーズも用意する。

場所は1階オールデイダイニング「インプレイス3-3」。提供時間はランチが午前11時半から午後2時まで、ディナーが午後5時半から9時までの90分制。料金は大人5,800円から、6歳から12歳まで2,900円から、5歳以下は無料。税・サービス料込。