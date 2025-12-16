¡ÖÀ¤¤ÎÃæÁ´°÷¸«ÊÖ¤·¤¿¤ë¡×¡Ä¡ÄÄ¶ÍÌ¾¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¡Ö¶þ¿«¡×¤òÀ²¤é¤·¤¿ÊýË¡¤È¤Ï¡©
¿Í´Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡ÖµÕ¶¡×¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Î°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¡¢Ìîµå¤Î¸ÅÅÄÆØÌé¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Öµ±¤«¤·¤¤¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ´ü¡×¤Î¤³¤È¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖµÕ¶¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÖÀ®¸ù¡×¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢°ËÃ£¤µ¤ó¤È¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´ü¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¶âÂô·ÊÉÒ¤µ¤ó¤Î¤´Ãø½ñ¡ØÄ¶¡ù¥¢¥¹¥ê¡¼¥È»×¹Í¡Ù¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡Ö¤¢¤Î²ø²æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤³¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Î¡Öµ±¤«¤·¤¤¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ´ü¡×¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ø²æ¡×¤Î·Ð¸³¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡23ºÐ¤Îº¢¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ò´þ¸¢¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î°ËÃ£¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¡£¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÉð´ï¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤È¼«Âð¤ò±ýÉü¤¹¤ëËèÆü¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£°ËÃ£¤µ¤ó¤Ï²ø²æ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂÑ¤¨Æñ¤¤¤Û¤É¤Î²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤¬°ËÃ£¤µ¤ó¤ò¶¯¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°ËÃ£¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ï¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï²È¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤¯Ìá¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ï¤ä¤¯¥Æ¥Ë¥¹¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ï¤ä¤¯Èà¤é¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ³¤¨¤¿¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿ìÅÍß¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°Âè4°Ì¤Þ¤Ç¤Î¤Ü¤ê¤Ä¤á¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é°ËÃ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î²ø²æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²ø²æ¤Ë¤è¤ëÀïÀþÎ¥Ã¦¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï°ËÃ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖµÕ¶¡×¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡ÖµÕ¶¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ËÃ£¤µ¤ó¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤ÏºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÖµÕ¶¡×¤³¤½¤¬¡¢°ËÃ£¤µ¤ó¤ò¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤È°é¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿ÍÁ´°÷¸«ÊÖ¤·¤¿¤ì¡×¤È¤¤¤¦·ãÎå
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤Î¸ÅÅÄÆØÌé¤µ¤ó¤â¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¡ÖµÕ¶¡×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Î4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¶¯¸ª¡¦¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤ÎÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢´ØÀ¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î°·¤¤¤ÏÇË³Ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Î1ÌÌ¤Ë¡¢¡Ö¸ÅÅÄ¡¢°ì°Ì»ØÌ¾´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤¬ÂçÈ½¤Î´é¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¼Â²È¤Î¤ªÊìÍÍ¤¢¤Æ¤ËÊ£¿ô¤Î¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤«¤é¡¢¡Ö¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÂ©»Ò¤µ¤ó¤ò1°Ì¤«2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¥¦¥Á¤ÎµåÃÄ¤Ç´èÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Î¥Û¡¼¥ë¤ËÀß±Ä¤µ¤ì¤¿²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É100¿Í°Ê¾å¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¿ôÂæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤ÈÌîµåÉô´ÆÆÄ¤¬ÉñÂæ¾å¤ËÃåºÂ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÃæ·Ñ¤òÃí»ë¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤«¡¢º£¤«¡×¤È»ØÌ¾¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢12µåÃÄ¤Î1°Ì»ØÌ¾¤¬°ì½ä¤·¤Æ¤â¡¢¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
