きょうは北海道も大雪のピークは越えましたが、なだれや強い風に注意が必要です。北陸や北日本の日本海側では再び雨や雪が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。関東から西は晴れる所が多く、北風がおさまって穏やかな陽気になりそうです。

北陸や北日本では、再び雨や雪の範囲が広がっていき、北陸や東北を中心に雨足の強まる所もあるでしょう。落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。北海道では大雪となった所があるため、なだれに注意が必要です。また、北海道では、雪の範囲が狭くなっても、吹雪く所もある見込みです。北海道の太平洋側や関東から西は晴れる所が多く、空気の乾燥が続くでしょう。

日中の気温は、関東から西で13℃前後と、きのうと同じか少し高い所もある見込みです。この時季らしい陽気で日差しにぬくもりを感じられそうです。北日本はきのうより低く、風が冷たく感じられるでしょう。

＜きょう16日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 3℃ 釧路： 3℃

青森： 7℃ 盛岡： 5℃

仙台： 9℃ 新潟： 9℃

長野： 7℃ 金沢：12℃

名古屋：12℃ 東京：13℃

大阪：13℃ 岡山：14℃

広島：13℃ 松江：13℃

高知：15℃ 福岡：13℃

鹿児島：17℃ 那覇：23℃

あすは日本海側で雨や雪の範囲が広がっていき、西日本の太平洋側や東海でも雨となりそうです。週の後半は日本海側も日差しが届き、気温もこの時季としては高くなるでしょう。週末は関東から西を中心に15℃以上となり、西日本では20℃近くまで上がる所もありそうです。ただ、日曜日は広い範囲で雨となるでしょう。雪の多い地域は、なだれに注意が必要です。