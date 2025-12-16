広島は１５日、広島市内のホテルで育成を含む新人９選手の入団発表会見を行い、ドラフト１位の平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が自信に満ちた発言で会場を沸かせた。プロでの目標にトリプルスリーを設定。対戦したい投手にはＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）を挙げ、「真っすぐを打ち返したい」と意気込んだ。

５００人のカープファンクラブ会員が見守る中、平川の力強い一言が響いた。「やってやります！」。堂々とした決意表明に一瞬どよめいた会場は、すぐに大きな拍手に包まれた。プロとしての第一歩を踏み出した金の卵。「ワクワクの方が強い。頑張りたいなと思います」と笑みを浮かべた。

球界屈指の剛腕を打ち砕くイメージはできている。対戦したい投手にＤｅＮＡの藤浪を挙げた。最速１６０キロを超える直球が武器の右腕に対し、「真っすぐに強い自信がある。真っすぐを打ち返したい」と青写真を描いた。

得意とする“直球破壊”の原点は高校時代にある。「高校まで投手をやっていた。自分が投手だったら真っすぐを打たれたくなかったので、速い球をつぶすために練習してきた」。プロの舞台でも磨いてきた武器を存分に発揮する構えだ。

最大の特徴はスイッチヒッター。左右両打席から本塁打を放てる豪快なスイングに加え、対応力にも自信をのぞかせる。通常、両打ちの選手は右投手に対して左打席、左投手に対して右打席に立つが、平川は相手投手のデータを参考に打席を使い分けるクレバーな一面も。「被打率もそうですし、どういう球種が来るのかも（左右の打者によって）違う。データを見て決めています」と臨機応変に対応し、率も残せる打者を目指す。

写真撮影では、背番号「５１」のユニホーム姿を初お披露目。かつては前田智徳、鈴木誠也、小園海斗が背負った“出世番号”だ。「この背番号を背負った以上、１年目からしっかり頑張っていきたい」とルーキーイヤーから１軍で活躍する姿を思い描いた。

新井監督も、「スケールは大きいけど、まだまだ伸びしろのある選手。非常に楽しみです」と高いポテンシャルを評価しつつ、即戦力としての働きも期待。「早く彼がプレーする姿を見てみたい」と熱い視線を送った。

将来の目標にトリプルスリーを掲げた平川。１８７センチ、９３キロの恵まれた体格は将来のスター候補として迫力十分。「肩とパワーと足に自信がある。走攻守全てにおいてアピールできるかなと思います」。無限の可能性を秘めたスラッガーが、カープの明るい未来を切り開いていく。

◇平川 蓮（ひらかわ・れん）２００４年３月３１日生まれ、２１歳。北海道出身。１８７センチ、９３キロ。右投げ両打ち。外野手。札幌国際情報、仙台大から２５年度ドラフト１位で広島から指名。札幌国際情報では２年夏からベンチ入りし主に投手。仙台大で野手に転向。左でも右でも長打を打てる大型スイッチヒッター。走攻守で安定。