割に合わないからと、当番弁護士の登録から離れていく知人が少なからずいた。来年の登録を済ませた鹿児島県弁護士会の村山耕次郎弁護士（49）は「私も考えたことがある」と打ち明ける。

逮捕直後に容疑者の元へ駆け付け、無料で接見する当番弁護士は1990年に大分、福岡両県で誕生した。全国に広がって35年、制度の存続が危ぶまれている。

全国で弁護士は増えているのに登録者が急減している。登録率は2014年の47・3％をピークに下落に転じ、昨年は統計開始以来最低の32・3％だった。負担の重さ、報酬の低さが原因とされる。

当番弁護士は冤罪（えんざい）防止の安全網だ。不起訴に持ち込んだ経験が何度もある村山さんは、そう実感する。意識の高い弁護士の熱意に多くを頼る現状は、もはや限界に来ているのではないか。持続可能な姿に改めるべきだ。

■空白の72時間埋める

1980年代に再審無罪になった四つの死刑事件のうち3件で、起訴前に弁護人が不在だった。弁護活動の空白が冤罪を生んだ。その反省の上に立つのが当番弁護士制度だ。容疑者の人権も守る。

都道府県の弁護士会が運営し、任意登録者から毎日の割り当てを決めている。日弁連の助成はあっても財政事情はどこも厳しい。1回の出動手当は1万円から2万円ほどとされる。

昨年の登録率は大分で76・1％、福岡で60・7％だった一方、東京、大阪は30％を切った。熱量の地域格差は否めない。

鹿児島は32・3％だった。村上さんが弁護士になった翌年の2016年には107人が登録していたが、昨年は74人にとどまった。この間、県内の弁護士は30人以上増えたにもかかわらず、登録者増にはつながっていない。

1人の弁護士が1日に複数の容疑者と接見するケースも珍しくない。そのまま弁護人になることもざらだ。村山さんは1人で事務所を切り盛りしており、別業務への影響は大きい。登録者の負担が増す悪循環に陥っている。

刑事事件には国費で弁護人が付く国選弁護制度がある。かつては起訴されないと利用できなかったが、当番弁護士を足掛かりに、18年には全ての勾留事件で起訴前の国選利用が可能になった。ただ、逮捕から勾留が決定するまでの最長72時間は対象外のままだ。

警察は逮捕から48時間以内に身柄を検察庁に送るか判断し、検察庁は24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決める。この間に国選弁護の選任手続きが重なれば、時間が制約される。こうした事情が壁となり、国選弁護の対象範囲の拡大を阻んでいる。

逮捕直後の動揺は激しい。捜査当局に都合の良い供述を取られがちだ。空白の72時間にこそ、弁護士の必要性は高い。当番弁護士はそこをカバーしている。

当番弁護士の受け付けは年間3万から4万件台に上る。72時間を国選にできないのであれば、当番弁護士を国費で支えるべきだ。

■冤罪絶えぬからこそ

弁護士バッジにはヒマワリの中にてんびんがあしらわれている。社会正義の実現と基本的人権の擁護という使命を象徴する。

当番弁護士の担い手が先細るだけでなく、刑事弁護自体を避ける弁護士が増えているようだ。あるべき姿を忘れてはいないか。

一方、顧客から理不尽な要求を受けるカスタマーハラスメントが社会問題化している。示談交渉などがこれまで以上に弁護士の精神的負担になっているとされる。

安心して刑事弁護を引き受けられるよう、弁護士会や日弁連も相談窓口を設置するなどサポート体制を整えてほしい。

村山さんは第5次再審請求を控える鹿児島県・大崎事件の弁護団の一員だ。自白偏重の行き過ぎた取り調べや強引な見込み捜査による冤罪が今も絶えないからこそ、当番弁護士は「弁護士の活動として不可欠」と語る。

各地で踏ん張り続ける弁護士たちの気概を、社会で支えていかなければならない。