大分県全体での宿泊税導入の可否について有識者を中心に議論する「県観光振興財源検討会議」の会合が15日、県庁であった。導入する場合、別府市や由布市湯布院町で高級ホテルが誕生している現状を踏まえ、宿泊料金に応じて税額に差をつける「段階的定額制」の採用を決めており、この日の協議で3段階か4段階で区分する方針を固めた。

非公開での会合後、県の担当者が取材に応じた。3段階の場合は宿泊料金「5千円未満」「5千〜2万円未満」「2万円以上」。4段階は「2万円以上」を「2万〜5万円未満」「5万円以上」とさらに分ける。簡易宿泊所などが含まれる「5千円未満」について、大阪府などは免税としているが、大分県では徴収する方針という。

宿泊税導入を巡っては、県の意見聴取に対し、大分市と豊後高田市が慎重姿勢を示している。県の担当者によると、各自治体で協議が行われており、意見交換をさらに進める。来年2月に検討会議の取りまとめを予定しており、その前に両市を含む18市町村の意思を再確認するという。

また、国内の修学旅行について税を免除すると検討会議が決めていることに対し、10月下旬〜11月中旬に県内14カ所で実施した意見交換会で、海外からの修学旅行も対象に加えてはどうかとの意見が出たことも報告された。会合では「海外の教育活動にまで日本の税制で優遇する合理性は低い」と免税しないことを決めた。（中野剛史）