トヨタで一番安い“四駆”のステーションワゴン！

SUVが主流となった今でも、積載性と扱いやすさを重視する一部のユーザーからは、ステーションワゴンが根強い人気を保っています。

トヨタのワゴン系モデルも実用性の高さと走行性能のバランスが支持されており、くわえて雪道や悪路での安心感を求めて四輪駆動を選ぶ人も少なくありません。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ最新「“4WD”ステーションワゴン」です！（24枚）

では、トヨタの四駆ステーションワゴンの中で、最も手頃に選べるモデルはどれなのでしょうか。

そのモデルとは、トヨタ「カローラツーリング」の「X（E-Four）」グレードです。

トヨタ「カローラ」は1966年の誕生以来、150以上の国と地域で販売され続けている、世界を代表するロングセラー車です。1997年には、世界累計販売台数がギネス世界記録として認定されました。

現行の12代目カローラシリーズは、グローバル共通の「TNGA（Toyota New Global Architecture）プラットフォーム」、コネクティッド技術、そして先進安全装備を備えている点が特徴です。

2018年6月にハッチバックタイプの「カローラスポーツ」が先行して登場し、続いて2019年9月にセダンのカローラとワゴンのカローラツーリングが発売されました。

先代の「カローラフィールダー」との大きな違いは、GA-Cプラットフォームの採用とボディサイズの拡大で、現行カローラツーリングは3ナンバーサイズとなっています。

2025年5月には一部改良が行われ、カーボンニュートラルの実現に向けてパワートレインはハイブリッドに一本化。さらに上位グレードでは一部オプションが標準装備となりました。

そんなカローラツーリングの中で最も手頃な四駆モデルは、ベーシックグレードの「X（E-Four）」です。ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベースは2640mmです。

外観は低重心かつワイド感を強調したダイナミックなデザインを採用し、鋭い印象のヘッドライトが特徴的です。

エントリーモデルのXでは、フォグランプやシルバー加飾は省略され、足元には15インチタイヤとスチールホイール（ホイールキャップ付き）が装着されます。ボディカラーは全8色のうち、Xでは4色から選択可能です。

内装カラーはブラックで、シート素材はファブリック。2列シートの5人乗りレイアウトとなっています。

ラゲッジスペースは通常時392リットル、後席を倒すと最大802リットルまで拡大します。

操作系では、ディスプレイオーディオは非装備で、ステアリングとシフトノブはウレタン製。スマートエントリーはオプション設定です。

メーターは上位グレードの大型カラーマルチインフォメーションディスプレイに対し、Xはアナログメーターと4.2インチディスプレイの組み合わせを採用しています。

一方、ブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキ、3段階のドライブモードセレクト、モーターのみで走行できるEVモードスイッチなど、便利な装備は標準搭載されています。

安全面では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」の主要機能を標準装備。「ブラインドスポットモニター」や「バックガイドモニター」はオプションです。

パワートレインは1.8リッターハイブリッド、駆動方式は電気式4WD「E-Four」を採用し、燃費はWLTCモードで27.8km／Lを記録します。

X（E-Four）の価格（消費税込み）は257万4000円で、トヨタの四駆ワゴンとして最もリーズナブルなモデルとなっています。

なお、四駆ワゴンの最上級モデルはカローラツーリングの特別仕様車「ACTIVE SPORT」（E-Four）で、価格は341万6600円。両者の価格差は84万2600円です。