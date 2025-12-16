¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï°û¼ò±¿Å¾¡Ö¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¹µ¤¨°û¿©Å¹³¹¤Ç20¿Í¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¡ÆüÅÄ¡¦·¨ÃÏ¶è
¡¡ËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î°û¼ò±¿Å¾¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¡¦·¨ÃÏ¶è¤Î°û¿©Å¹³¹¤Ç12Æü¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¸©¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñÆüÅÄ»ÙÉô·¨¡¦¾±¼êÊ¬²ñ¤ÎÌó20¿Í¤¬¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡¢¤µ¤»¤Ê¤¤¤òÅ°Äì¤·¤è¤¦¡×¤È¥Ñ¥ì¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡·¨¡¦¾±¼êÊ¬²ñ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ò·Ð¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¡£ÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¿Í¤ä¹Ô¤¸ò¤¦¼Ö¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¸þ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î°û¼ò±¿Å¾¤âÈ³Â§¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆóÆü¿ì¤¤±¿Å¾¤âÀäÂÐ¤ä¤á¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è¤òÌó1»þ´Ö¤«¤±¤Æ½ä²ó¡£±ÒÆ£¸÷ÃË²ñÄ¹¡Ê72¡Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â°û¼ò±¿Å¾¤¬¸º¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë
