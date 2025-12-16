熊本県南関町で60年以上、九州の竹を使った竹箸だけを作り続けている箸メーカーのヤマチクが12日、熊本市中央区の下通アーケードに、期間限定の直営店をオープンさせた。新年に向けて箸の需要が高まる時期に合わせ、繁華街を訪れる人々に国産竹箸の魅力を伝える。山崎彰悟社長（36）は「日本古来の竹箸文化を守るため、都市部への出店に挑戦する第一歩にしたい」と意気込む。

店は、8月の記録的大雨で浸水被害に遭い、中央区新屋敷へ移転した老舗呉服店「よそほひの帯屋」の旧店舗を借りた。山崎社長が都市部での出店を模索していることを知った帯屋の経営者が「熊本で頑張っている若者を応援したい」と声をかけ、出店が実現した。

竹箸は軽さや丈夫さ、小さな食材も残さずつまめる繊細さが特徴。店内には、国際的なデザイン賞などを受賞した「okaeri（おかえり）」をはじめ、社員発案の「納豆を混ぜる箸」や「ポテトチップスを食べる箸」、日本の織物をイメージしたデザインの「金紗（きんしゃ）箸」など、自社ブランドの竹箸200種以上を展示販売する。山崎社長は「実際に手に取って使いやすい箸を選び、新年を迎えてほしい」と呼びかける。

豆をつまんで竹箸の使い心地を確かめられるコーナーも設置。交流するモノづくりの仲間たちの雑貨や食品といった商品も並べた。

ヤマチクは自社製品をオンラインストアで販売するほか、2023年11月、本社工場の敷地に直営店「拝啓」を開店。2年間で来店客2万人以上、売り上げ5千万円以上を達成した。一方で、山崎社長は全国に箸の専門店が少なく、100円ショップの輸入品で済ませる人が多い現状に危機感を募らせる。下通店の試みを足掛かりに、福岡市や東京などへの出店の可能性も探る考えだ。

期間限定直営店は28日まで。営業時間は午前11時〜午後6時。（宮上良二）