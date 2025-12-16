【国会報告】国民民主党の原田秀一さんです。

【写真を見る】国民民主党・原田秀一議員「おこめ券はアイデア自体悪いことではない 一方で個人的には疑問」【国会報告】

7月の参院選で初当選を果たした、国民民主党の原田秀一さん。初めて臨む国会で、早速、党が主張してきた政策の実現に奔走しています。

成立の見通しとなった2025年度補正予算案や、議論となっている経済政策について聞きました。

野党を代表して質疑、非常にやりがいがある

――7月の参院選で初当選されて初めての国会に望まれていると思いますが、ここまではいかがでしょうか?





国民との約束をふまえ補正予算案に賛成

（原田秀一さん）「そうですね。おかげ様で色々と機会も頂いていまして」「党で主張させていただいていたお話も、皆様のご支援もいただいたことで、特にガソリン暫定税率は、私の所属が財政金融委員会でもありますので、そちらの方で質疑と賛成討論というのを野党を代表してやらせていただいて、無事通りましたので」「非常に、やりがいある形でですね、おかげさまでやらせていただいております」

――2025年度の補正予算案についてですが、今国会で成立する見通しになりました。これについて、党としては賛成という意向を示されていますよね?



（原田秀一さん）

「はい、そうですね。皆様にお約束をしました、ガソリンと軽油の暫定税率が、年内になんとかギリギリではありましたけども」



「ガソリンの方は12月31日の方で法案が通りました、というところで、ここは与党、政府の方に飲んでいただいたというところ」



「いま協議の最中である、年収の壁の引き上げ、いわゆる所得控除、所得税の減税の話ですが、そちらの協議の状況も踏まえて、国民民主党としては今回の補正予算、賛成する方向になっております」

「お米券」のアイデアと実効性への疑問

――また議論の1つの中で、「おこめ券」が出てくると思うんですが、原田さんはどういう風に思われますか?



（原田秀一さん）

「そうですね。高市政権の方で、地方の方々に交付すると重点交付金の1つの方策として『おこめ券』というアイデアがあります」



「地方の皆様それぞれ需要が違うというところの中で、いろんなメニューの中で考えていくというアイデア自体悪いことではないかなという一方で、その『おこめ券』自体がどれだけ意味合いがあるか、みたいなところは少し、個人的には疑問を持ってる部分もありまして」



「やはりお米がいらない方もいますし、自分で作られている方もいたり、事務コストという意味では、地方自治体の方が結局配らなきゃいけない、というところでそれなりにコストがかかるという中で」



「どれだけの量のおこめ券が配れるかというのが、予算も制約がある中ではあるので、果たしてそこでいいのか、それ以外のやり方の方がいいのかっていうところは、議論があるなという風には思っております」



――ありがとうございました。