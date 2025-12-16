江戸初期、領主の苛政に耐えかねた島原半島と天草諸島のキリシタン農民が武装蜂起した島原の乱。原城攻防戦に至る前の、天草での戦いに焦点を当てた戯曲「天草の乱レボリューション」を長崎県島原市の内嶋善之助さん（73）が自費出版した。

作品には、天草四郎率いる一揆軍をはじめ、富岡城（熊本県苓北町）で一揆軍を迎え撃つ唐津藩の原田伊予、忍者を使って隣藩の情勢を探る熊本藩家老の長岡監物（けんもつ）、鎮圧に手を貸して商機につなげようと、そろばんをはじく平戸オランダ商館長のクーケバッケルら多彩な人物が登場し、乱の実態を複眼的に描いている。

内嶋さんは元島原市職員。高校生の頃から島原の乱に関心を抱いていたという。35歳の時、自作の戯曲「島原・天草の乱レクイエム」を自費出版した。被災者対応に携わった雲仙・普賢岳噴火災害なども題材に、詩や戯曲を書いてきた。

新型コロナ禍で時間の余裕ができた22年、新刊本を参照しながら旧作に手を入れ、版を改めた。書き直しを進める中で、天草の記述が薄いことが気になった。新たな戯曲の執筆を思い立ち、多い年で10回ほど熊本県天草市に足を運び取材してイメージを膨らませた。

1637年、島原での動きに呼応して、天草の農民も立ち上がった。唐津藩の拠点だった富岡城を攻めたが落とせず、海を渡って島原勢と合流。島原半島南端の原城（南島原市）にこもって幕府軍と戦った。

内嶋さんは百姓一揆という側面を強調しようと、題名に「レボリューション」（革命）と付けた。一方で「家族のため、藩のため、禄（ろく）のため、皆それぞれの正義のために戦った。幕府側についた農民もたくさんいた。決して一色で塗りつぶせない」と説明。「いま世界中で起きている紛争も同じ。郷土の歴史を探ることで、戦争や人間の本質の一端が描けた」と語る。

180部印刷。税込み1100円で販売する。内嶋さん＝090（3663）9935。（本山友彦）