¡¡º´²ì¸©Ä»À´»Ô¸µÄ®¤ÎÄ»À´¹©¶È¹â¤Ç5Æü¡¢¥¥å¡¼¥Ý¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÏ²òÏ§¤ò»È¤Ã¤¿Å´¤ÎÃòÂ¤¼Â½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á´ÆüÀ©¤ÈÄê»þÀ©¤Îµ¡³£²Ê¤Ç³Ø¤ÖÌó40¿Í¤¬¡¢Ìó1500ÅÙ¤ÇÇ®¤·¤ÆÍÏ¤«¤·¤¿Å´¤òÃò·¿¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¼Â½¬¤Ç»È¤¦¼ê´¬¤¥¦¥¤¥ó¥Á¤äÂî¾åËüÎÏ¤ÎÉôÉÊºî¤ê¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢80Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÏÎý¤Îµ»Ç½¼Ô¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÏ²òÏ§¤ò»È¤Ã¤¿¼Â½¬¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¸©Æâ¤Ç2¹»¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â6¹»¤Ç¤·¤«¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹â¤µÌó9¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍÏ²òÏ§¤Ë¡¢Å´¤¯¤º¤ä¥³¡¼¥¯¥¹¡Ê¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤¿ÀÐÃº¡Ë¡¢ÀÐ³¥ÀÐ¤òÆþ¤ì¡¢3»þ´Ö¤«¤±¤ÆÍÏ¤«¤·¤¿Ìó600¥¥í¤ÎÅ´¤òÍÑ°Õ¡£¥·¡¼¥ë¥ÉÉÕ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤äÂÑÇ®¼êÂÞ¤Ê¤É¤òÁõÃå¤·¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢±Õ¾õ²½¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÅ´¤òÍÏ²òÏ§¤«¤éÂç¼èÆé¡Ê¤ª¤ª¤È¤ê¤Ù¡Ë¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢¤Ò¤·¤ã¤¯¤Ë°Ü¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê¼ê¤Ä¤¤ÇÃò·¿¤ØÃí¤®¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µ¡³£²Ê2Ç¯¤Î¹õÀîÍµÅÍ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡ÖÅ´¤ò¤³¤Ü¤µ¤ºÁÇÁá¤¯Ãò¹þ¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¬¤¦¤Þ¤¯Î®¤·¹þ¤á¤¿¡×¡£2¿Í°ìÁÈ¤ÇÍÏ²òÏ§¤«¤éÅ´¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ºî¶È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Æ±2Ç¯¤Î»³ÅÄÛë´õ¡Ê¤Ê¤Å¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡Ö¥Ú¥¢¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¡³£²Ê¼çÇ¤¤ÎÆÁ±Ê¸µµª¶µÍ¡¤Ï¡Ö¥¥å¡¼¥Ý¥é¼Â½¬¤ÏÊªºî¤ê¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸ÅÌ¤â¼ã¼ê¶µ°÷¤â°ìµ¤¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¾Íè¡¢º´²ì¸©¤Î»º¶È³¦¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë
