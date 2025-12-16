今季の県産秋芽ノリの初入札が15日、佐賀市の県有明海漁協であった。1枚当たりの平均単価は51円75銭（前年同期比16円52銭増）と、漁協の記録に残る1965年以降の最高額を大幅に更新。生産枚数・額での4年ぶりの日本一奪還に向け、好調な滑り出しとなった。

入札には14支所が出品。この日の販売枚数は1億1667万枚（同696万枚増）、販売額は60億3741万円（同21億7271万円増）だった。全国の商社51社の担当者約300人が参加し、ノリを手に取って質を確認して回った。

今年は海水温上昇のため種付けの解禁が先送りされ、初入札も例年より半月ほど遅れた。少雨で海中の栄養塩が不足傾向だった半面、プランクトンが少なく「黒くて柔らかく、うまみのあるノリができた」（漁協担当者）という。2年ぶりに認定が出た県産ノリ最高級ブランド「佐賀海苔（のり）有明海一番」も出品された。

会場に訪れた山口祥義知事は「ここ3年間は苦しい状況が続いていたが、今年は佐賀のりの復活ののろしを上げられそうだ」とあいさつ。県漁協の西久保敏組合長は「生産者の努力で佐賀らしいノリができた。今年こそは良質なノリの供給責任を果たすべく、生産者一丸となって取り組む」と力を込めた。

入札会は冷凍網ノリも含め、来年4月中旬まで計10回行われる予定。（松本紗菜子）