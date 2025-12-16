ソフトバンクは15日、現役ドラフトでロッテから獲得した中村稔弥投手（29）の入団記者会見をみずほペイペイドーム内で行った。背番号は「30」。

長崎県佐世保市出身の左腕は長崎・清峰高から亜大を経て、2019年ドラフト5位でロッテに入団した。今季成績は15試合の登板で0勝0敗、防御率3・15。通算では99試合登板で7勝9敗4ホールド、防御率4・03だった。

中村稔は「地元九州ということで、小さい頃からダイエー、ソフトバンクが大好きでした。そのユニホームを着てプレーできることを本当にうれしく思います。正直、憧れでした。精いっぱい、頑張りたい」と満面の笑みで意気込みを示した。

ロッテでは15試合の先発経験を持つが、22年以降は登板全59試合が中継ぎで、ソフトバンクでも左の中継ぎとしての活躍が求められる。小久保監督も「左の中継ぎはチャンスがあると思う」とチーム事情に照らし合わせて期待を寄せている。

「来年はプロ8年目なので、もっと（プロ生活を）長くやるためにひと皮むけないと駄目だと思っている。だから、これ（移籍）はチャンス。中継ぎで1年間、40試合は投げられるようにしたい」

23、24年のシーズン17試合登板が自己最多記録。心機一転、新天地でのさらなる活躍を誓った。 （石田泰隆）