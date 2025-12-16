¡Ö·è¤·¤ÆÀµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÃÎ»ö¸ø¼Ë¤â3²¯1415Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤Ø... ¡í´íµ¡Àë¸À¥ì¥Ù¥ë¡í¤È¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©ºâÀ¯ 2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë① =ÀÅ²¬
¡ÖLIVE¤·¤º¤ª¤«¡×¤Ç¤Ïº£½µ¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Ï¡¢¡ÖºâÀ¯´íµ¡Àë¸À¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©¤ÎºâÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¿¼¹ï¤Êºâ¸»ÉÔÂ¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤·¤¿ÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û12·î16Æü¤ËÆþ»¥¤ò·Þ¤¨¤ëµìÃÎ»ö¸ø¼Ë¤ÎÆâÁõ
¡ãÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¡ä¡Ö»ä¤Ï16Ç¯´Ö¼óÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¤¤¤Þ¤·¤Æ·è¤·¤ÆÀµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯1·î¡¢¸©Ä£¤Î»Å»ö»Ï¤á¼°¤Ç¸©ºâÀ¯¤Ø¤Î¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿ÎëÌÚÃÎ»ö¡£¤·¤«¤·3·î¡¢ºâÀ¯´íµ¡¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬ÏªÄè¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤Î³ÎÌó¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ½»»¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¡×
¸©¤¬ÉÍ¾¾»Ô¤Ë·×²è¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÌîµå¾ì¤ÎÀ°È÷¤ò½ä¤ê¡¢Åö½é¤Î³µ»»»ö¶ÈÈñ¤è¤ê80²¯±ß¤âÂ¿¤¤¡ÖºÇÂç450²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦»î»»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¸©¤ÎÂç·¿»ö¶È¤Ï¤µ¤é¤Ë°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
°ÜÅ¾·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¸©Î©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸©¤ÏÁí»ö¶ÈÈñ298²¯±ß¤Î¤¦¤Á136²¯±ß¤ò¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤ÇÏÅ¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸òÉÕ¶â¤¬ÁÛÄê¤è¤êÌó100²¯±ß¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»³ËÜÎ´µ×¸©µÄ¡Ê6·îÄêÎã²ñ¡Ë¡ä¡Ö²¿¤Î³ÎÌó¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ½»»¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¤Ç¤¢¤ê¡¢·ø¼Â¤Ê·×²èÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×
¡ã¸©¶µ°Ñ ÃÓ¾å½Å¹°¶µ°éÄ¹¡ä¡ÖÂ¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¿½ÀÁ¾õ¶·¤ä¸òÉÕ¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤ËÉÔ½½Ê¬¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÃÓ¾å½Å¹°¶µ°éÄ¹¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤Î10%¤ò3¤«·îÊ¬¼«¼çÊÖÇ¼¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¸©¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¿Þ½ñ´Û¤Î³«´Û»þ´ü¤òÅö½é¤Î¡Ö2028Ç¯¡×¤«¤é¡Ö2030Ç¯ÂåÃæº¢¤«¤é¸åÈ¾¡×¤ØÂçÉý¤ËÃÙ¤é¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºâ¸»ÉÔÂ³Û¤Ï526²¯±ß¤Þ¤Ç½Ì¸º¤â...
¡ãÊ¿ÌÚ¾ÊÀÅ²¬¸©ÉûÃÎ»ö¡ä¡Ö¤â¤¦ºâÀ¯´íµ¡Àë¸À¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¡×
2025Ç¯10·î¡¢Î×»þ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿Ê¿ÌÚ¾ÊÉûÃÎ»ö¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»ÊÔÀ®¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢640²¯±ß¤Î¡Öºâ¸»ÉÔÂ¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÂç·¿Åê»ñ¤äÃ±ÆÈ»ö¶È¤Î¥Ä¥±¤¬²ó¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃÎ»ö¤Ç¤¢¤ë»ä¤äÉûÃÎ»ö¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¿¦¤Î¿¦°÷¤¬¼«¤é¤ÎµëÍ¿¤òºï¸º¡×¤È¿È¤òÀÚ¤ë³Ð¸ç¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢³ÆÉô¶É¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡¢ºâ¸»ÉÔÂ³Û¤Ï526²¯±ß¤Þ¤Ç½Ì¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ò¾Ã¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ...ÎòÂå3ÃÎ»ö¤¬½»¤ó¤À¡ÖÃÎ»ö¸ø¼Ë¡×ÇäµÑ¤Ø
¡ã¿¢ÅÄËã¸êµ¼Ô¡ä¡Ö´íµ¡Åª¤ÊºâÀ¯¾õ¶·¤òÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤Ï¤¢¤ë»Üºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÃÎ»ö¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¿µìÃÎ»ö¸ø¼Ë¤ÎÇäµÑ¤Ç¤¹¡×
¸©Ä£¤«¤éÊâ¤¤¤Æ20Ê¬¤Û¤É¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ëµìÃÎ»ö¸ø¼Ë¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë1²¯2000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÆÆ£¼¢Í¿»Ë¸µÃÎ»ö¡¢ÀÐÀî²Å±ä¸µÃÎ»ö¡¢¤½¤·¤ÆÀî¾¡Ê¿ÂÀÁ°ÃÎ»ö¤ÈÎòÂå3¿Í¤ÎÃÎ»ö¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡Ö·ÞÉÐ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ½¢Ç¤Åö½é¤«¤éÌ±´Ö¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ëµï½»¡£¸·¤·¤¤ºâÀ¯¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Ã¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÃÎ»ö¸ø¼Ë¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤ÇÇäµÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿µìÃÎ»ö¸ø¼Ë¡¢ºÇÄã²Á³Ê¤Ï
¡ã¸©ÁíÌ³²Ý ÂÀÅÄ°°¤µ¤ó¡ä¡ÖÍÎ¼¼¤Î±þÀÜ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎ»ö¸ø¼Ë¤ËË¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ëÉô²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó1400Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡£·úÊª¤ÏÌó330Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Ç¡¢6¤Ä¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÀÅÄ¤µ¤ó¡ä¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤ªÃã¤ò¤¿¤Æ¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
ÍÎ¼¼¤Î±þÀÜ´Ö¤äÃã¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿ÏÂ¼¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©¤ÏÇäµÑ¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢¹ñ¤äÀÅ²¬»Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ÎÍøÍÑ¤Î´õË¾¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þ½¤¤Ë¤â¿ôÀéËü±ß¤«¤«¤ë¤³¤È¤«¤é°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¤ÎÇäµÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄã²Á³Ê¤ÏÉÔÆ°»º´ÕÄêÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¡Ö3²¯1415Ëü4000±ß¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¶µ¼¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢Äí¤Ç¤Ïµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÀÅÄ¤µ¤ó¡ä¡ÖÀÅ²¬¸©»º¤Î¥Ò¥Î¥¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎ»ö¸ø¼Ë¤ò30¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÍø³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
12·î16Æü¤ËÆþ»¥¤ò·Þ¤¨¤ëµìÃÎ»ö¸ø¼Ë¡£37Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë·úÊª¤ÎÇäµÑ¤Ï¡¢¸©¤ÎºâÀ¯´íµ¡¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
