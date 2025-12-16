安田美沙子、夫＆2人の息子とオフ楽しむ家族ショット メガネ姿も披露「あんまり、全員そろわないから、こんな時間もレア」
タレントの安田美沙子（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。家族とともにオフを楽しむ光景を披露した。
【写真】「メガネ良い感じ」夫＆息子2人との“仲良し”親子4ショットを披露した安田美沙子
安田は「家族でteamlabへ行ってきました キラキラな世界でめいいっぱいあそんだー その中でも色んなルールだったり学ぶチャンスがいっぱいあるんだね！パパと『怒りたくないよね、でも仕方ないよね』と。。。あんまり、全員そろわないから、こんな時間もレアだった気がする！」とつづり、自身もメガネ姿での親子4ショットや、ミュージアム内で楽しそうな様子を見せる息子の姿など、複数枚の写真と動画をアップした。
この投稿にファンからは「大好きなファミリーです」「そのメガネ良い感じ」「仲良し家族〜」などのコメントが寄せられている。
安田は2014年にデザイナーの下鳥直之氏と結婚し、17年に長男、20年に次男を出産した。
