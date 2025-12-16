はるな愛と性別適合手術医師の実話「This is I」予告映像初解禁 木村多江ら追加キャストも解禁
【モデルプレス＝2025/12/16】望月春希が主演、斎藤工らが共演するNetflix企画・製作映画『This is I』（2026年2月10日配信）より、予告映像と追加キャストが解禁された。
【写真】18歳の新星役者が“はるな愛”演じる姿
18歳の新星・望月の主演抜擢、平成のテレビ界を代表するバラエティタレントのひとり「はるな愛」を描いた物語の制作が発表されると、話題を呼んでいた本作。ついに初の予告映像が解禁となった。中学生のケンジは、「アイドルになりたい」という夢を抱きながら、“自分らしさ”に悩み、周囲の環境に苦しんでいた。ケンジの運命を大きな変えることになったのは、ある2つの出会い。恐る恐る足を踏み入れたショーパブで出会ったのは、自分を受け入れてくれる世界と“アイ”という新しい名前。ユーモアとやさしさに溢れたダンサーたちが、アイ【ケンジ】を温かく明るく迎え入れる。
そしてもう1つの出会いが、過去に患者を救えなかったことで苦悩を抱える医師・和田耕治（斎藤工）。アイは和田に自身の悩みを打ち明けることで、自分自身の心と向き合い、性別移行へと心を固めていく。そして和田自身も、アイへの性別適合手術を執刀することで「本当の医療とは何か」を考え、過去に患者を救えなかったことへの悩みへと向き合っていく。
「アイドルになりたい」という夢を抱くアイと和田医師。時に明るく時に壮絶な道のりを必死に進んでいく2人を、1980〜2000年代の名曲たちが後押しする。予告映像にも流れるプリンセス プリンセス Diamonds【ダイアモンド】 のほかにも、どのような楽曲が2人の人生を彩るのか。 同時に解禁になったアイと和田医師が煌びやかな背景に包まれたキーアートでは、アイドルを目指す鮮やかなドレス姿のアイが中央に立ち、決意の眼差しを向け、その手には、まだ少年だった頃のケンジの写真も携えており、前に進む揺るぎない決意を感じさせる。一方、その隣には、本物の和田医師とそっくりと評判の斎藤が演じる和田医師の姿が。冷静ながらも患者の人生に深く向き合う医師としての強い覚悟と優しさが滲み出ている。この2人の物語がどのように進んでいくのか。
さらに、アイの物語を色鮮やかにする、追加キャストも解禁。 アイの母親・初恵、父親・和孝を演じるのは木村多江と千原せいじ。アイが抱える悩みに家族がどう向き合っていくのかも見どころだ。アイが働くショーパブのママ・アキには 中村中、ショーパブの男性ダンサーで、アイと恋に落ちるタクヤに吉村界人。和田の働くクリニックの看護師・裕子にMEGUMI、そして和田の医療行為に目を光らせる刑事・鶴久に中村獅童の参加も決定した。個性豊かなキャストたちが、さらに物語を華やかにする。（modelpress編集部）
2008年、エアあややの口パクモノマネで一世を風靡したはるな。だが、その舞台に立つまでには、幼い頃から“本当の自分とは何なのか”に悩み、世間の冷たい視線に苦しみながらも「聖子ちゃんのようなアイドルになりたい」という夢を手放さなかったひとりの少年・大西賢示の長い道のりがあった。80年代〜Y2K（2000年代）を彩った誰もが知るヒット曲たちと心躍るダンスを背景に、2人の生き方を記した本、はるな愛「素晴らしき、この人生」（講談社）、和田耕治・深町公美子「ペニスカッター：性同一性障害を救った医師の物語」（方丈社）を参考に、当時タブーとされていた性別適合手術の扉を開いた2人の心震わす実話がNetflix映画として鮮やかに蘇る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】18歳の新星役者が“はるな愛”演じる姿
◆「This is I」予告映像初公開
18歳の新星・望月の主演抜擢、平成のテレビ界を代表するバラエティタレントのひとり「はるな愛」を描いた物語の制作が発表されると、話題を呼んでいた本作。ついに初の予告映像が解禁となった。中学生のケンジは、「アイドルになりたい」という夢を抱きながら、“自分らしさ”に悩み、周囲の環境に苦しんでいた。ケンジの運命を大きな変えることになったのは、ある2つの出会い。恐る恐る足を踏み入れたショーパブで出会ったのは、自分を受け入れてくれる世界と“アイ”という新しい名前。ユーモアとやさしさに溢れたダンサーたちが、アイ【ケンジ】を温かく明るく迎え入れる。
「アイドルになりたい」という夢を抱くアイと和田医師。時に明るく時に壮絶な道のりを必死に進んでいく2人を、1980〜2000年代の名曲たちが後押しする。予告映像にも流れるプリンセス プリンセス Diamonds【ダイアモンド】 のほかにも、どのような楽曲が2人の人生を彩るのか。 同時に解禁になったアイと和田医師が煌びやかな背景に包まれたキーアートでは、アイドルを目指す鮮やかなドレス姿のアイが中央に立ち、決意の眼差しを向け、その手には、まだ少年だった頃のケンジの写真も携えており、前に進む揺るぎない決意を感じさせる。一方、その隣には、本物の和田医師とそっくりと評判の斎藤が演じる和田医師の姿が。冷静ながらも患者の人生に深く向き合う医師としての強い覚悟と優しさが滲み出ている。この2人の物語がどのように進んでいくのか。
◆「This is I」木村多江・中村獅童ら追加キャスト解禁
さらに、アイの物語を色鮮やかにする、追加キャストも解禁。 アイの母親・初恵、父親・和孝を演じるのは木村多江と千原せいじ。アイが抱える悩みに家族がどう向き合っていくのかも見どころだ。アイが働くショーパブのママ・アキには 中村中、ショーパブの男性ダンサーで、アイと恋に落ちるタクヤに吉村界人。和田の働くクリニックの看護師・裕子にMEGUMI、そして和田の医療行為に目を光らせる刑事・鶴久に中村獅童の参加も決定した。個性豊かなキャストたちが、さらに物語を華やかにする。（modelpress編集部）
◆はるな愛と性別適合手術医師の実話、Netflixで映画化
2008年、エアあややの口パクモノマネで一世を風靡したはるな。だが、その舞台に立つまでには、幼い頃から“本当の自分とは何なのか”に悩み、世間の冷たい視線に苦しみながらも「聖子ちゃんのようなアイドルになりたい」という夢を手放さなかったひとりの少年・大西賢示の長い道のりがあった。80年代〜Y2K（2000年代）を彩った誰もが知るヒット曲たちと心躍るダンスを背景に、2人の生き方を記した本、はるな愛「素晴らしき、この人生」（講談社）、和田耕治・深町公美子「ペニスカッター：性同一性障害を救った医師の物語」（方丈社）を参考に、当時タブーとされていた性別適合手術の扉を開いた2人の心震わす実話がNetflix映画として鮮やかに蘇る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】