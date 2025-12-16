NY原油先物1月限（WTI）（終値）

1バレル＝56.82（-0.62 -1.08%）



ニューヨーク原油の２０２６年１月限は続落。ウクライナの和平協議が大詰めを迎えているとの見方が強まっていることが相場を圧迫した。１４日からドイツのベルリンで米国やウクライナの交渉団が協議しており、大部分の争点が解消されたと見られている。米高官は記者団に対して、争点の９０％は解決したと語った。時事通信が報道している。また、メルツ独首相によると、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の第５条のような安全保障をウクライナに提供することで米国と欧州が合意した。



時間外取引で１月限は５７．８０ドルまで上げた後にマイナス転換した。通常取引が始まると売りが強まって５６．４０ドルまで下落し、１０月以来の安値を更新。



