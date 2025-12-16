※経済指標

【米国】

＊ＮＹ連銀製造業景気指数（12月）22:30

結果 -3.9

予想 9.9 前回 18.7



【カナダ】

＊消費者物価指数（CPI）（11月）22:30

結果 0.1%

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

結果 2.2%

予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)



＊製造業売上高（10月）22:30

結果 -1.0%

予想 -1.1% 前回 3.6%（3.3%から修正）（前月比)



※発言・ニュース

＊トランプ大統領

・本日の協議でウクライナ戦争終結へ、これまで以上に近づいている。



＊ミランＦＲＢ理事

・関税は物価上昇を牽引していないと主張。

・住宅費除いた市場ベースのコアインフレは２．３％を下回る水準で推移。

・住宅費を除くＰＣＥインフレの低下ペース加速を予想。

・基礎的インフレの指標は２％近辺と主張。

・利下げペース加速で政策金利は中立金利に接近する。



＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁

・関税の影響は概ね一時的で２０２６年には終了。

・利下げは２０２６年に向けて現在の政策が好位置にあることを意味。

・雇用への過度なリスクを招くことなく２％のインフレ目標を達成する必要。

・雇用リスクの下方圧力はここ数カ月で高まっている。

・関税によるインフレへの波及効果は見られない。

・データは労働需要が供給以上に軟化していることを示す。



＊ゼレンスキー大統領

・ウクライナ交渉団は米国との協議を継続。

・ロシア資産の問題でドイツの合理的な立場を称賛。

・米国との協議は多くの課題で進展。

・領土問題は痛みを伴う課題。

・領土問題でウクライナとロシアの立場は異なる。

・安全保障・復興協議で大きな進展。



＊メルツ首相

・ウクライナ保証に関する米国の提案は注目に値する。

・和平交渉では領土問題が依然として核心的な課題。

