【東海大戦力分析】５年ぶりシードへ　前々回の箱根経験者６人は強み

伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第７回は２年ぶりに復活出場する東海大。

＊ ＊ ＊

前々回の箱根経験者が６人いることは強み。１区の兵藤、２区の花岡は同じ区間に臨むことが濃厚だ。

前々回、１０区で１０位から１１位に後退し、シード権を失ったロホマンは前回の予選会では熱中症のためゴール手前１０メートルで途中棄権。二重の辛苦を味わったが、今回の予選会は駆け抜け、５位通過に貢献した。「予選会は通過点。本戦でシード権獲得が目標です」とロホマンは力強く話す。

山区間は経験者不在だが、５区は急成長中の永本、６区はスピードランナーの水野、矢口らが候補に挙がる。「５年ぶりのシードにこだわったレースをします」と両角監督。東海大はかつての勢いを取り戻しつつある。

◆東海大 １９６１年創部。箱根駅伝は７３年に初出場。２０１９年に初優勝。出雲駅伝は優勝４回（０５〜０７、１７年）、全日本大学駅伝は優勝２回（０３、１９年）。長距離部員は６６人、学生スタッフ８人。練習拠点は神奈川・平塚市。タスキの色は紺と白。主な陸上部ＯＢは０８年北京五輪男子４００メートルリレー銀メダリストの末続慎吾、塚原直貴、１２年ロンドン五輪トラック長距離代表の佐藤悠基（ＳＧホールディングス）ら。