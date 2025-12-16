「東京の空き家」と聞くと、“朽ちかけた一軒家”を想像する人も多いかもしれない。ところが、都内マンションの販売価格を定点観測し続けるマンションブロガー「マン点」氏によると、実態はかなり違っているという。23区で急増する「隠れ空き家」の実態とは――？同氏のレポートをお届けする。

＊＊＊

※外部配信先では一部のグラフが表示されない場合があります。全てのグラフはデイリー新潮サイト内で閲覧可能です。

【写真を見る】東京23区の空き家は「一軒家」と「マンション」どちらに多い？

23区の空き家、主役は「木造」ではなく「コンクリート」

東京23区で、持ち主の高齢化や相続難による空き家が増えている。この「空き家問題」を取り上げる際、ワイドショーが好んで映すのが“朽ちかけた戸建て”だ。倒壊寸前の木造住宅、雑草に覆われた庭。理由はその方が視聴者にとって分かりやすく「絵になる」からだが、実態は必ずしもそうではない。

「空き家予備軍」は65万世帯に及ぶ

実は、東京の空き家の主役は戸建てではない。数字を見ればそれがよく分かる。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」（2023年）によると、東京23区の空き家総数は約65万戸。この内訳を見ると、意外な事実が浮かび上がる。

「長期不在等の空き家」や「腐朽・破損がある空き家」を合計すると、戸建ては約4.5万戸。対して、共同住宅（マンション・アパート等）は約15.4万戸。実に3.4倍もの違いがあるのだ（次表）。

空き家の数はマンションやアパートといった「共同住宅」のほうが圧倒的に多いのだが、鉄筋コンクリートの壁に阻まれ、外からはその実態が見えにくいだけなのである。なぜこれほど集合住宅に空き家が多いのか。理由は23区の住宅構造の内訳にある。

「鉄の扉」の向こう側で進む都市の空洞化

23区の居住用住宅の総数を見ると、共同住宅は約383万戸（73%）を占め、戸建ては約139万戸（27%）に留まる。前者に圧倒的なストック量があるため、空き家の数も必然的に多くなるのだ。

共同住宅の空き家増加には、大きく2つの理由があると考えられる。

一つは、賃貸アパートの空室増加だ。人口減少や物件の老朽化で借り手がつかない物件が増えているのである。

そしてもう一つ、より深刻な要因が分譲マンションの空き家化だ。所有者が高齢化し、施設に入居したり亡くなったりした後、相続人が住まず、かつ売るに売れず、放置されるケースである。

戸建てなら所有者の一存で解体し、更地にして土地売却がしやすい。しかし、分譲マンションは解体はもちろん、資産価値を上げるための建て替えや大規模修繕といった決定にも「管理組合」での合意形成が必要だ。空き家が増えれば管理費・修繕積立金が滞納され、必要な修繕もできず、建物全体が急速にスラム化していくケースもある。「鉄の扉」の向こう側で、静かに、しかし確実に都市の空洞化が進んでいるのである。

23区の「空き家予備軍」65万世帯の衝撃

だが本当の脅威は、すでに空いている家ではない。これから市場に放出される「空き家予備軍」の存在だ。

2023年調査によると、23区の65歳以上世帯は約156万世帯。そのうち持ち家世帯は106万世帯にのぼる。特に注目すべきは、「単身世帯（38万世帯）」と「夫婦のみ世帯（27万世帯）」だ。合わせて65万世帯が、将来的に空き家化するリスクを抱えていることだ（次図のピンク破線囲み部分）。

エリア別に見ると、次図の通り世田谷区、大田区、練馬区、足立区、板橋区、杉並区、江戸川区の7区で高齢者世帯数が4万世帯を超えている。また、港区でも2万世帯近い高齢世帯が存在し、富裕層エリアでも「相続・承継問題」は他人事ではないことが分かる。

夫婦世帯であっても、いずれはどちらかが先に亡くなり、単身世帯となる。身寄りのない、あるいは子供が遠方に住む高齢単身世帯では、相続のタイミングで「空き家」へと変わるパターンも多い。

この巨大な「予備軍」が、今後10年、20年にかけて不動産市場に雪崩を打って押し寄せてくるのだ。

「焦って購入」は危険。二極化する未来を見極めよ

空き家（＝供給）が確実に増える未来において、若い世代はどう動くべきか。新築マンション価格が平均1億円を超え、年収の10倍以上となる異常事態の中（次図）、「今買わないともう買えない」と焦る必要はない。注意すべきは、これからの市場は大きく「二極化」することだ。

供給過多となる郊外や、管理体制が盤石でない古いマンションは、価格調整局面に入る可能性が高い。一方で、立地が良く管理が行き届いた物件は価値を維持するだろう。つまり、「何でも買えば上がる」時代は終わり、「ババを引く」リスクが高まる時代に入ったということだ。

かつての不動産バブル崩壊や、リーマンショック後の下落局面で見たように、需給バランスが崩れれば価格は修正される。団塊世代による“住宅放出”が本格化すれば、中古市場の選択肢は確実に広がる。その時こそ、冷静な判断が求められる。

「管理」を買うか、「身軽さ」を選ぶか

この「空き家時代」を生き抜く戦略は二つある。

一つは、あえて賃貸を選ぶ戦略だ。空き家（空室）が増えるということは、すなわち「借り手市場」になることを意味する。UR賃貸や優良な賃貸物件を選べば、ライフステージの変化に合わせて柔軟に住み替えられる。「家賃がもったいない」と言われるが、管理不全で売るに売れないマンションを抱え込むリスクに比べれば、「移動の自由」という資産を持つ意味は大きい。高齢期に施設へ移る際も、持ち家の処分に縛られず、スムーズに資金計画を立てられる。

もう一つは、「管理を買う」視点で中古マンションを選ぶ戦略だ。購入する時は、単に「価格が下がったから」を理由に飛びついてはいけない。そのマンションの管理組合は機能しているか？ 修繕積立金は足りているか？ 空き家率は高くないか？ 空き家が増える時代だからこそ、「人が住み続けたいと思い、適切に管理されているマンション」の価値は相対的に高まる。逆もまた然りだ。

持ち家か賃貸か、「絶対な正解」は存在しない。重要なのは、23区でさえ「空き家だらけ」になる現実を直視し、デベロッパーや不動産屋の“営業トーク”やイメージに流されることなく、物件の実質的な価値（管理状態や流動性）を見極めることだ。

賢い選択眼を持てば、空き家時代はむしろ、良質な住まいを手に入れるチャンスにもなり得るのである。

【著者プロフィール】

マン点（まんてん） マンションアナリスト。一級建築士。20年以上続けている不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」の管理人

X（旧Twitter）：https://x.com/1manken

デイリー新潮編集部