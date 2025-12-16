「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）

今週の仁川は２歳マイル王決定戦。重賞勝ち馬４頭を筆頭に将来性豊かな若駒が顔をそろえた。主役を張るのは新馬−サウジアラビアＲＣを連勝中のエコロアルバ。阪神外回りのマイル戦において、前走で見せた強烈な末脚はライバル勢の脅威となる。一方、データ班がイチ推しするのはデイリー杯２歳Ｓ２着馬カヴァレリッツォ。Ｃ・デムーロを背に頂点奪取を期待した。

▼傾向（過去１０年）

２歳マイル王者決定戦。０４年から牝馬の参戦も可能に。１４年に中山から阪神に舞台が移った。２４年は阪神競馬場の工事に伴い京都で施行。

▼人気

１番人気〈４・２・２・２〉

２番人気〈２・４・１・３〉

３番人気〈１・１・１・７〉

４番人気〈０・１・１・８〉

５番人気〈１・０・１・８〉

▼ステップ

サウジアラビアＲＣ

〈３・２・１・７〉

デイリー杯〈２・３・２・１７〉

京王杯２歳〈０・２・２・２４〉

東スポ杯〈０・１・０・６〉

ＯＰ競走〈１・１・１・１８〉

１勝クラス〈１・１・０・３０〉

未勝利〈２・０・１・１４〉

新馬〈１・０・３・３〉

勝ち馬８頭が芝１６００〜１８００メートルから参戦。京王杯＆東スポ杯組は苦戦傾向。また、同全頭が１０月以降のレースから臨んでいた。

▼前走内容

勝ち馬全頭がＶ。そのうち８頭が２着に０秒２以上の差をつけていた。また、同じく全頭が２番人気以内に支持されていた。

▼キャリア

１ 戦〈１・０・３・３〉

２ 戦〈６・５・３・３７〉

３ 戦〈２・５・１・４３〉

４ 戦〈１・０・３・２７〉

５戦以上〈０・０・０・２２〉

勝ち馬８頭を占める２、３戦組が中心。

▼所属

美 浦〈２・１・３・３１〉

栗 東〈８・９・７・１０１〉

勝ち鞍、勝率ともに栗東所属馬がリード。

▼実績

２０年覇者グレナディアガーズを除く勝ち馬９頭が、芝マイル以上でＶ経験あり。また、勝ち馬８頭が連対を外したことがなかった。

▼決め手

逃 げ〈０・０・１・９〉

先 行〈７・２・２・２９〉

差 し〈２・６・６・５２〉

追 込〈１・２・１・４２〉

勝ち馬９頭が前走の４角を２〜４番手で通過。また、同じく９頭がメンバー２位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 Ｖデータを全てクリアした馬はゼロで、唯一減点１で踏みとどまったのがデイリー杯２歳Ｓ２着のカヴァレリッツォ。Ｃ・デムーロと２度目のコンビで２歳マイル王の座へ駆け上がる。（記録室）