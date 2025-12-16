【朝日杯ＦＳ】カヴァレリッツォ 頂点奪取へ 唯一の減点１ Ｃ・デムーロと２度目のコンビで２歳マイル王の座へ
「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）
今週の仁川は２歳マイル王決定戦。重賞勝ち馬４頭を筆頭に将来性豊かな若駒が顔をそろえた。主役を張るのは新馬−サウジアラビアＲＣを連勝中のエコロアルバ。阪神外回りのマイル戦において、前走で見せた強烈な末脚はライバル勢の脅威となる。一方、データ班がイチ推しするのはデイリー杯２歳Ｓ２着馬カヴァレリッツォ。Ｃ・デムーロを背に頂点奪取を期待した。
▼傾向（過去１０年）
２歳マイル王者決定戦。０４年から牝馬の参戦も可能に。１４年に中山から阪神に舞台が移った。２４年は阪神競馬場の工事に伴い京都で施行。
▼人気
１番人気〈４・２・２・２〉
２番人気〈２・４・１・３〉
３番人気〈１・１・１・７〉
４番人気〈０・１・１・８〉
５番人気〈１・０・１・８〉
▼ステップ
サウジアラビアＲＣ
〈３・２・１・７〉
デイリー杯〈２・３・２・１７〉
京王杯２歳〈０・２・２・２４〉
東スポ杯〈０・１・０・６〉
ＯＰ競走〈１・１・１・１８〉
１勝クラス〈１・１・０・３０〉
未勝利〈２・０・１・１４〉
新馬〈１・０・３・３〉
勝ち馬８頭が芝１６００〜１８００メートルから参戦。京王杯＆東スポ杯組は苦戦傾向。また、同全頭が１０月以降のレースから臨んでいた。
▼前走内容
勝ち馬全頭がＶ。そのうち８頭が２着に０秒２以上の差をつけていた。また、同じく全頭が２番人気以内に支持されていた。
▼キャリア
１ 戦〈１・０・３・３〉
２ 戦〈６・５・３・３７〉
３ 戦〈２・５・１・４３〉
４ 戦〈１・０・３・２７〉
５戦以上〈０・０・０・２２〉
勝ち馬８頭を占める２、３戦組が中心。
▼所属
美 浦〈２・１・３・３１〉
栗 東〈８・９・７・１０１〉
勝ち鞍、勝率ともに栗東所属馬がリード。
▼実績
２０年覇者グレナディアガーズを除く勝ち馬９頭が、芝マイル以上でＶ経験あり。また、勝ち馬８頭が連対を外したことがなかった。
▼決め手
逃 げ〈０・０・１・９〉
先 行〈７・２・２・２９〉
差 し〈２・６・６・５２〉
追 込〈１・２・１・４２〉
勝ち馬９頭が前走の４角を２〜４番手で通過。また、同じく９頭がメンバー２位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 Ｖデータを全てクリアした馬はゼロで、唯一減点１で踏みとどまったのがデイリー杯２歳Ｓ２着のカヴァレリッツォ。Ｃ・デムーロと２度目のコンビで２歳マイル王の座へ駆け上がる。（記録室）