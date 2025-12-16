スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「冬のごちそうスープといえば？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「冬のごちそうスープといえば？」

・「冬のごちそうスープといえば？」の結果は…


・1位 … 豚汁 50%
・2位 クラムチャウダー 20%
・3位 ポトフ 19%
・4位 ミネストローネ 9%

※小数点以下四捨五入

38,084票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

基本のポトフ 野菜たっぷり！簡単で人気レシピ


【材料】（2人分）

ソーセージ 4本
玉ネギ 1個
白ネギ 1本
ニンジン 1/2本
ブロッコリー 4房
ジャガイモ 2個
<スープ>
  白ワイン 100ml
  水 800ml
  固形ブイヨン 1個
  ローリエ 1枚
  粒コショウ 小 1

【下準備】

1、ソーセージは斜めに切り込みを入れる。玉ネギは縦半分に切り、さらに縦半分に切る。白ネギは4等分に切る。ニンジンは皮をむき、斜め半分に切る。ジャガイモは皮をむき、半分に切る。ブロッコリーは塩を入れた熱湯でさっとゆで、ザルに上げる。



【作り方】

1、鍋にソーセージ、玉ネギ、ニンジンと＜スープ＞を入れ、強火にかける。煮立てば弱火にし、アクを取りながら40分程煮込む。



2、ジャガイモ、白ネギを加えて20分煮込む。ブロッコリーを加えて蓋をし、味を含ませ塩コショウで調える。



【このレシピのポイント・コツ】

【ビタミンC】体のなかにウイルスが入ってきた時に追い出そうとする抵抗力が弱いと、カゼをひきやすくなってしまいます。抵抗力を高めてくれる役割があるのがビタミンC。水に溶け出してしまう性質があるので、スープも一緒に食べれる調理法がいいですね！

(E・レシピ編集部)