「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）

私の好みで日本古来の牝系をピックアップしている当コラム。Ｇ１限定とあって、なかなか名血にお目にかかることは少ないのですが、朝日杯ＦＳには珍しく複数の馬がノミネート。カクウチやゴーゴーリチャード（回避）の血も魅力的ですが、無傷の２連勝でサウジアラビアＲＣを制したエコロアルバの牝系は、そのなかでも断トツですね。

私と同じ５０代の人が真っ先に目が行くのは、４代母のパワフルレディでしょう。９３年ダービー馬ウイニングチケットや、９６年の牡馬クラシック戦線をにぎわせたロイヤルタッチの母。３代母スカラシップはウイニングチケットの全妹に当たり、この昭和の血が平成→令和を駆けてきた。

この牝系は“スターロッチ系”と呼ばれ、私が血統に興味を持った頃には教科書の１ページ目に紹介されていた。６代母に当たる名牝は、６０年に３歳牝馬では史上初となるオークス＆有馬記念制覇の偉業を達成。子孫はウイニングチケットの他にも、ハードバージやサクラユタカオー、サクラスターオーらが誕生。令和の時代に新星が現れたのは喜ばしい限りだ。

モズアスコット産駒のエコロアルバはコロンとした体形でマイラー色が濃いものの、前走で放ったあの豪脚こそがスターロッチ系の特徴。ワンターンでしまいの良さを生かせる阪神芝マイルはピッタリに思える。