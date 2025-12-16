¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤Î¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÈÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÎàÆóÅáÎ®á¡¡²¬»³ÅÅµ°¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¥ë¿Íºà¤¬ÃÂÀ¸¡Ê²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë
Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤â°®¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊàÆóÅáÎ®¼Ò°÷á¤¬²¬»³¸©¤ÎÎ¾È÷¥°¥ë¡¼¥×¤ËÃÂÀ¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬»³»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¸ø¶¦¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë²¬»³ÅÅµ¤µ°Æ»¤Ë2025Ç¯11·î25Æü¡¢ÅÅ¼Ö¤È¥Ð¥¹ÁÐÊý¤Î±¿Å¾»Î¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë£²¿Í¤Î¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½£±Ç¯´Ö¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹±¿Å¾¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¶µ°é¡¦¹ñ²È»î¸³¤ò¼õ¸³¡£ÅÅ¼Ö¤â¥Ð¥¹¤â±¿Å¾¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Î¾È÷¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸òÄÌ±¿Í¢»ö¶È¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡õ¥È¥é¥Ù¥ëÉôÌç¡Ë¤Ï¡¢ËýÀÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤ÎÂÐ±þºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ2023Ç¯£¶·î¡¢¡Ö±§Ãè°ìËÜµ¤¡Ê¥Þ¥¸¡Ë¤Ê¾èÌ³¼Ò°÷ºÎÍÑ¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ËÌ¿Ì¾¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£½ÀÆð¤Ê¿ÍºàºÎÍÑ¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬»³ÅÅµ°¤Ï2025Ç¯£±·î¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÆóÅáÎ®¼Ò°÷¡×À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¼Ò°÷¤òÊç½¸¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÈÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÎ¾Êý¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÀìÌç¿¦¤Ç¡¢¼Ò°÷±¿ÍÑ¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¿·À©ÅÙ¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤Î¿Í¸«¸÷µ±¤µ¤ó¤È¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î³÷¸¶·ÃÂÀ¤µ¤ó¡£¿Í¸«¤µ¤ó¤Ï¤¦¤É¤óÅ¹°÷¡¢³÷¸¶¤µ¤ó¤Ï¼«±ÒÂâ¤ÈÀéÍÕ¸©¤Î¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ¯¤Êý¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ±þÊç¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏÏ©Àþ¥Ð¥¹±¿Å¾¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢2027Ç¯£±·î¤´¤í¤«¤é¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¶µ°é¡×¤òÈ¾Ç¯´Ö¼õ¹Ö¡£²µ¼ïÅÅµ¤¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¸å¤Ë¡¢Æ±Ç¯£¸·î¤´¤í¤«¤éÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¾èÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¿Í¸«¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×¡¢³÷¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë²÷Å¬¤Ê¾è¼Ö»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¡¦Ï©ÌÌÅÅ¼ÖÎ¾Êý¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¾èÌ³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
²¬»³ÅÅµ°¤Îµ°Æ»Àþ¤Ï¡¢Åì»³¡Ê¤Ò¤¬¤·¤ä¤Þ¡ËÀþ¤ÈÀ¶µ±¶¶¡Ê¤»¤¤¤¤Ð¤·¡ËÀþ¤Î£²Ï©Àþ¤ÇÏ©ÀþÄ¹4.7¥¥í¡£Á´¹ñ¤Î¸½ÌòÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÇºÇÃ»¤ÎÏ©Àþµ÷Î¥¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸