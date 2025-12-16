家族や職場の上司から、お節介だったり理不尽な「アドバイス」を貰った経験はないだろうか？そして、真面目でがんばりやな人ほど、反省して改善しようとするもの。だが、そのアドバイスは本当に聞き入れる必要があるのだろうか？「手を抜くこと」や、変えられない過去と他人に執着しないことの大切さを、専門家が解説する。※本稿は、精神科医の藤野智哉『「そのままの自分」を生きてみる 精神科医が教える心がラクになるコツ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。

理不尽なアドバイスを貰った時

意識したいこと

他人からいろいろアドバイスのようなことを言われることってあると思います。

「小さいことをあんまり気にしないほうがいいよ」

「人の言うことは素直に聞かなきゃ」

「もっとまわりを見渡したほうがいいよ」

というように。

時にこういう言葉って、深い意味もない気軽なものだったり、「自分の望むとおりに動いて」とか「自分の言うことを聞け」という理不尽な意味で発せられたものだったりもします。

でも、真面目でがんばりやさん、いい人や優しい人って、こういうときにもちゃんと「もっとこうしなきゃ」「こんなやり方もあったかも」って反省したり、改善しようとします。

「ちゃんと悪いところを修正しなきゃ」「至らない点は改めよう」「このままじゃダメだ」なんて、指摘された部分、誰かと比べて足りないと思ってしまっている部分を埋めようと、がんばりだしたりします。

自分の中に「反省」と「改善」がインストールされてしまっていて、「ああすればよかった」「次からはこうしなければ」と、自分を責めて反省したり、がんばって改善しだしたりします。

