¡¡Æñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÊä¶¯¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶¯²½¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÃæÈ×¤Î¼éÈ÷Åª¤ÊÌò³ä¤À¤í¤¦¡££¶ÈÖ¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï±óÆ£¹Ò¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥»¥ê¥¨A¤Î¶¯¹ë¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤òÍ×¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡ØLiverpoolWorld¡Ù¤Ï12·î14Æü¡¢±óÆ£¤ò¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤¤Ë32ºÐ¤ÎÆüËÜ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÈà¤ÎÎ©¾ì¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤ê£±Ç¯È¾¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Îº£¸å¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥É¥¦¤Ï¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¤âº¤Æñ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥µ¥é¥ê¡¼ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÏºÆÅê»ñ¤Î»ñ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÂåÌò¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥É¥¦¤Î»þ´Ö¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿±óÆ£¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¾ì£µ»î¹ç¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï43Ê¬¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÔÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾õ¶·¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤Ë¡¢±óÆ£¤ò¤á¤°¤ë¤¦¤ï¤µ¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅß¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
