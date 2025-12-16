16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比160円安の5万80円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては88.11円安。出来高は6916枚だった。



TOPIX先物期近は3432.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比1.03ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 50080 -160 6916

日経225mini 50095 -145 159276

TOPIX先物 3432.5 -1.5 11549

JPX日経400先物 31000 -55 634

グロース指数先物 652 +1 1575

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

