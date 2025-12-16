　16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比160円安の5万80円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては88.11円安。出来高は6916枚だった。

　TOPIX先物期近は3432.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比1.03ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50080　　　　　-160　　　　6916
日経225mini 　　　　　　 50095　　　　　-145　　　159276
TOPIX先物 　　　　　　　3432.5　　　　　-1.5　　　 11549
JPX日経400先物　　　　　 31000　　　　　 -55　　　　 634
グロース指数先物　　　　　 652　　　　　　+1　　　　1575
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース