自立するから使いやすい。PC収納対応のトート【ザノースフェイス】のトートバッグがAmazonに登場中‼
書類もガジェットも、スマートに収納。働く場所を選ばないバッグ【ザノースフェイス】のトートバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのトートバッグは、電子機器や周辺アクセサリーの持ち運びに便利な設計を備えたトートバッグ。
クッション性を持たせたオープンジッパーのメインコンパートメントは、13インチまでのノートPCやA4サイズの書類を収納可能。ファスナーを開放すれば自立するボックスとしても使用でき、社内や出張先、学校内での作業にも活躍する。
トップにはグラブハンドルを備え、持ち運びもスムーズ。内側にはファスナー付きメッシュポケットとキークリップを配置し、小物の整理にも配慮した構造となっている。
機能性と使いやすさを両立した、モバイルワークに最適な一品。
