夫の母が怖い…狂気に満ちた義母の怒りの矛先は妻へ!!「リアルで怖い」と話題の家庭内サスペンス漫画【作者に聞く】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、「戦国コミケ」「新しいパパがどう見ても凶悪すぎる」など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている漫画家・横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品の中から、これまでに8巻が発行されている「どちらかの家庭が崩壊する漫画」を紹介。本作の制作秘話について、作者の横山さんに話を聞いた。
薬師寺家は、エリート会社員の夫シュウと妻ユイ、そして一人娘リエの3人家族。一見すると誰もが憧れるセレブ家庭だが、やがてシュウの浮気疑惑が浮上する。さらに、ユイが苦手とする義母との同居を、シュウが相談もなく決めていたことが発覚し、ユイは耐えきれずに家を飛び出してしまう。
一方、強面の夫ゴンと、その妻のマリン、そして一人息子のケンからなる毒山(ぶすやま)家は、ユイを温かく受け入れ、快く自宅へかくまう。しかし、彼らも次第に薬師寺家の騒動へ巻き込まれていくことに…！
そんな本作「どちらかの家庭が崩壊する漫画」では、ユイの義母である聡子が物語を追うごとにますます存在感を増し、強烈さを発揮していく点が見どころのひとつとなっている。聡子のキャラクター設定について、作者の横山了一さんは「僕の地が出てしまったのかなと思います。もともと過激なキャラクターが多いので…。ただ、なるべく不自然にならないように気をつけながらエスカレートさせていきました」と、描くうちに強烈で怖い義母像になっていったことを明かしてくれた。
また、同作で1番読んでほしいシーンは「少しずつ自分の足で立とうとするユイさんに関わるシーン全般」だという横山さん。特に、ある事実が確定したあとに見せるユイの決意に満ちた表情は、「うまく描けた気がします」と話す。
最後に、横山さんは「この作品が日常のちょっとした息抜きになれば幸いです」と読者へメッセージを残してくれた。
表面だけでは見えてこない、家庭それぞれが抱える闇や幸せを描いた同作。ぜひ1巻から読み進めて、物語の行方を見届けてほしい。
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
