ソフトバンク育成ドラフト1位の池田が憧れている捕手は城島健司CBO。1メートル85と体が大きく、同じく身長が高かった城島CBOの現役時代の映像を見て勉強を続けてきた。「スローイングだったら肩が強いですし、座っても投げられる」。大先輩のような日本を代表するキャッチャーを目指していく。

新潟県上越市出身で高校（関根学園）の先輩に西武・滝沢がいる。小学生時代から交流があり、4学年先輩だが、「夏央くん」と呼ぶ特別な存在だ。NPBで最も小柄な1メートル64の滝沢は昔から「身長が小さい選手に希望を与えたい」と話していた。育成から22年に支配下昇格を果たし、今季は自己最多125試合に出場。その飛躍を見て「頑張ればできるって思いました」と力をもらった。

今秋ドラフトで指名された唯一の捕手。1年目の目標を「難しいポジションなので慌てたくはないですが、スローイングをアピールして、欲を言えば支配下をもらって1軍初出場したいです」と語った。

◇池田 栞太（いけだ・かんた）2007年（平19）5月12日生まれ、新潟県出身の18歳。高校では1年夏からベンチ入りし、2年秋からレギュラー。3年春の公式戦では7試合で3本塁打を放ち、北信越大会ベスト4に貢献。高校通算15本塁打。二塁送球1秒85前後の強肩も武器。25年育成ドラフト1位でソフトバンクに入団。1メートル85、92キロ。右投げ右打ち。