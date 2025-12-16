東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が15日深夜に放送されたテレビ朝日「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（月曜深夜2・36）に出演。番組アンケートの結果に衝撃を受けた。

今回は新企画「100人中何人クイズ」が放送された。同企画は街中で100人にアンケートを実施し、結果からクイズを出題する。第1問は「『クイズが強い芸能人といえば誰ですか?』と聞いて『伊沢拓司』と答えたのは100人中何人?」。

ランキングに入って来る人物に、「メイプル超合金」カズレーザーや「ロザン」宇治原史規を予想しつつ、伊沢は「さすがにこれぐらいはいってくれるんじゃない?っていう人数書こう」と期待を込めて「40人」とした。「ちょっと低めにいっちゃったかな…カズさん1位。50何人。次はいってんでしょ!さすがに。2位はいってんじゃない。2位でもかなり惜しい2位だと思う」とカズレーザーと接戦を予想した。

同局・弘中綾香アナウンサーも「33人」と3分の1はいると予想した中、お笑いタレント・みなみかわは「9人」と解答。この数字に「少な!9!?」と驚く伊沢。「9はないわ」と否定すると、みなみかわは「芸能人として見てるかなって」と懸念点を挙げ「『クイズが強い人は誰ですか?』って言ったら“伊沢さん”って答えるのが40から50人いますけど…『芸能人でいえば誰ですか?』っていう瞬間にパンってフィルターから外れる」と説明した。

街頭インタビューのVTRとともに1位・カズレーザー42人、2位・宇治原16人と発表されると「1回やめよう。1回見るのやめよう」とストップをかけた伊沢。イヤホンを無造作に外し、明らかにショックを受けた様子で「数字的にありえないことが起きてる」と宇治原が16票となったことで自身が予想した40人からかけ離れていた。

みなみかわが「本当にさ!お前らは世間のことを何にも分かってない!」と煽ると、伊沢は「最悪すぎる!違う!これは違う!」と受け入れられなかった。さらに、みなみかわから「芸能人じゃないってこと。ただのクイズ王」と伝えられると、「それもちょっと嫌なんだよな…これだけ出ててると。えー…年200本近く出てるんだよ。テレビ。それで?」と、うなだれた。

結果、伊沢は3位の10人で「何が足りないの…ちょっと後で教えて。この1年…俺は何のためにテレビ出てたのか…」と肩を落とした。