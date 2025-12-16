来季は「ゆあさち」に期待だ。日本ハムの山崎福也投手（33）と田宮裕涼捕手（25）が15日、苫小牧市内の結婚式場で行われたトークショーに登場した。

今季は山崎の先発18試合のうち、6試合でバッテリーを組んで2勝1敗だった。今季7勝と3年連続2桁勝利を逃した山崎は「僕はやっぱり2桁勝ちたい。去年も一昨年も10勝目の捕手は凄い記憶があるので、そこにいてほしいなと思います」とリクエスト。これを受け、田宮も「（10勝目の時に）もちろん出たい。10分の10いきたい」と全10勝をアシストするつもりだ。

古巣・オリックス時代から山崎と何度もバッテリーを組んできた伏見が、今オフに阪神へトレード移籍。2人の名前をもじった「さちとら」は惜しくも解体となった。正捕手候補として期待される田宮と組む試合が増えることが予想され、山崎は「“ゆあさち”にする？」と提案。田宮は「なんで僕（の名前）が最初なんですか」と戸惑いつつも、山崎が「（ゆあさちが）呼びやすさはある」と“ゆあさち”がお気に入りなようだ。

「リード面ではガンガン内角をつくので強気な捕手」と左腕が信頼を置く一方で、田宮はバットでも貢献。バッテリーを組んだ6試合は打率・368、2本塁打、3打点をマーク。来季も「打ちたいです。（投手が）誰でも打ちたい」と正捕手獲りに燃える。

甘いマスクで女性ファンも多い2人は、この日は黄色い歓声を受け、トークでも盛り上げた。球団10年ぶりのリーグ優勝に向け、田宮は「優勝に貢献できるようにやりたい」、山崎は「日本一に向けてやっていくだけです」とともに宣言。名バッテリーとなり、チームをけん引する。（田中 健人）