2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、大東文化大学は4年連続54回目の出場となります。

1968年の第44回大会に初出場した大東文化大は、1975年の第51回大会で初優勝して以来、過去4度の総合優勝を誇ります。しかし、前回第101回大会では、19位に沈み、2年ぶりにシード権を逃しました。

「他大学のエース級の選手と張り合える」指揮官もたたえる存在

昨年は全日本大学駅伝、箱根駅伝ともにシード権を掴めず。ともに予選会からのスタートとなった今季は、スローガンに「歴史への礎〜あの場所でやり返す〜」を掲げて、逆襲に臨みます。

就任4年目となった真名子監督は、前回大会を振り返り、「19位で一気に落とされた悔しさ。天国と地獄を味わったのが、今年の覚悟につながっている」とチームの再起に期待。

「シード権獲得」へ向けて、3年生・棟方一楽選手をキーマンに指名しました。「他大学のエース級の選手と張り合える。駅伝に対する安定感や爆発力も間違いなく今大会で発揮される。自信をもって(エースは)棟方と言える」と力を込めました。

棟方選手は、2年生だった前回大会でエース区間“花の2区”を任されましたが、区間17位と振るわず。チームの順位を8位から17位に後退させた悔しい思い出が残ります。

3年生棟方にエースの覚悟

「やっぱり同じ舞台でしか晴らせないと思う。箱根の借りは箱根で返す。それに尽きる」

前回の悔しさを胸に走り続けた1年。2度目の箱根路を目指す今季は、7月の10000メートル記録会では、実業団選手に競り勝ちトップでフィニッシュ。自己ベストを13秒更新する、28分19秒82を叩き出しました。

それでも、棟方選手は好記録に慢心せず。「箱根の悔しさをずっと自分はもちながら日々鍛錬してきた。大東文化大学の今年のスローガンが『あの場所でやり返す』というので、しっかりあの場所でやり返せるよう日々鍛錬していきたい」と話します。

そして、迎えた箱根予選会。チームトップの走りを期待された棟方選手は序盤から先頭集団でレースを進めますが、終盤4キロで力を出し切れずチーム内3位。結果、大東文化大は全体8位で箱根への切符をつかみました。

「今度は僕のおかげで『通過できた』『シード獲れた』と言ってもらえるような走りをする。個人として2区で前回大会のリベンジをする。チームとしてはシード権獲得が最大の目標。2つともかなえられるように、一日一日大切にしていきたい」とエースとしての自覚を述べました。