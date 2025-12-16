2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月30日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

1月27日、16時から始まった中居正広の女性トラブルを巡るフジテレビの「やり直し会見」は紛糾した結果、深夜2時23分に終了。実に10時間半という凄まじい長丁場となった。

会見には191媒体、437人が集まり、様々な質問が飛び交った。中でも大きなトピックとして何度も話題に上ったのが、女性から被害報告を受けながらも中居の番組を継続した理由についてだ。

「2024年2月4日、『まつもtoなかい』が松本人志さんの活動休止で『だれかtoなかい』にリニューアルされました。その後、松本さんの代打として、嵐の二宮和也さんが出演することになったのです。

報告によれば、この時点で中居さんのトラブルをフジテレビ側は把握しています。ここで中居さんの出演を打ち切っていれば、現在のような事態には陥っていなかったかもしれません。4月にも出演者が二宮さんからムロツヨシさんに交代しましたが、番組は継続されました。そして、12月にムロツヨシさんが卒業し、同15日の放送で、2025年1月からは岡田准一さんが新MCに加わることが発表されたんですが……」（スポーツ紙芸能担当記者）

やり直し会見で港社長が明かしたところによると、番組打ち切りを中居に告げたのは2024年11月とのことだ。つまり、中居に打ち切りを伝えた後に岡田の起用を発表したことになる。「岡田回」を放送した後に打ち切る予定だったのかもしれないが、不可解なスケジュールであることは間違いない。

「結果として、1月には中居さんのトラブルが公になっていたため、岡田さん出演の初回放送はお蔵入りになってしまいました。フジテレビは、1月22日に番組終了を正式発表しました。制作の裏側を知らない視聴者は、新MCが発表されたため番組は当然継続するものと思っていたでしょう」（同前）

本誌は、「なぜ、番組終了を中居氏に告知した後に新MC発表という時系列になってしまったのか」とフジテレビに問い合わせたが、回答は「制作の詳細に関しては、お答えしておりません」というものだった。

フジテレビ幹部は「被害者女性のケア」を主張し続けていたが、番組を無理やり継続させて、本当に守ろうとしたのはA氏ならびに中居だったのではないか――。