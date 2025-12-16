ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤¬ÇÔÀï¤ÎÊÛ¤òµñÈÝ¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ö¥¦¥½¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡Ê£±£´Æü¤ËÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê½ÐÄ¾¤·Áªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤ÏÍîÁª¡£¿·¿Í»ÔÄ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°ËÅì»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢»öÁ°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áªµó¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÄµ×ÊÝ»á¤¬µñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ò¤ÈÁûÆ°µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢àÌóÂ«¤ÎÈ¿¸Îá¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿Ø±Ä¤¬¹½¤¨¤ë»öÌ³½ê¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¸á¸å£·»þ¤´¤í¤«¤éÊóÆ»¿ØÌó£´£°¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸á¸å£±£±»þÁ°¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¿äÁ¦¤Ç¿·¿Í¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¤ÎÅöÁª¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¸½¤ì¤º¡£àÇÔÀï¤ÎÊÛá¤òÂÔ¤ÄÊóÆ»¿Ø¤Î´Ö¤Ë¤Ïº¤ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´´»ö¼Ò¤¬ÅÄµ×ÊÝ¿Ø±Ä¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤¿¤º¡¢¸áÁ°£±»þ¤¹¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¿Ø±Ä¤«¤é´´»ö¼Ò¤Ë¡Öº£Æü¤Î¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸åÆü£Ó£Î£Ó¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¡×¤ÈÅÄµ×ÊÝ»á¤Î°Õ¸þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¸áÁ°£´»þ¤Ë£Ø¤Ç¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎµÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¤â»ä¤ò¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Îå«¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ä¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÊÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö¼«Âð¤Î¼þÊÕ¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿°Ù¡¢Áªµó¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼èºà¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼áÌÀ¡£¤¿¤À¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¼«Âð¤Î¼þÊÕ¡×¤ÏÁªµó»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Î¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´¨¶õ¤Î²¼¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ÏàËÜ¿Í¸½¤ì¤ºá¤ÎÊó¹ð¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ÔµÄÁª¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¡¢£±£°·î£±£¹ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¸å¡¢¡Ø¤¢¤È¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ë¡Ø¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤éÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¡Ë¥¦¥½¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö°ìÈÖ¤Î¥¦¥½¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ò¤ä¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¡¢£··î£·Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±·î£³£±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¤½¤Î¼°Õ¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
à¤ªÁû¤¬¤»»ÔÄ¹á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
