¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Îà°Î¶Èá¤ËÏª¥á¥Ç¥£¥¢¤âÇò´ú¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀâÌÀ¤ÏÉÔÍ×¤À¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¤è¤ëà°Î¶Èá¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î¡¢°¦ÃÎ¡Ë¤Ï¹ç·×£³£³£²¡¦£²£¹ÅÀ¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥¯¥ï¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£´²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ê¤É¡¢£¶¼ï£·ËÜ¤Î£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁ´¤ÆÃåÉ¹¤µ¤»¡¢¼«¿È¤ÎÎòÂåºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£²£³£¸¡¦£²£´ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ó£ð£ï£ò£ô£ó¡¥£ò£õ¡×¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÇÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀâÌÀ¤ÏÉÔÍ×¤À¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤¬²óÅ¾ÉÔÂ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï¿³È½ÃÄ¤¬¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸·¤·¤¯È³¤·¤¿¡£¤¿¤Àº£¤Ï¿³È½ÃÄ¤âÈ³¤¹¤ë¤Î¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ê¥ä¤Ï¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò£µ²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍèµ¨¤«¤éÃË½÷¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¿ô¤¬£·ËÜ¤«¤é£¶ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë²þÀµ¤Ë¸ÀµÚ¡££¶¼ï£·ËÜ¤Î£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¿ô¤«·î¤À¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é¥ë¡¼¥ë¾å¡¢£±¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç£·ËÜ¤Î£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤»þ´ÖÀ©¸Â¤ÎÃæ¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤ÏÄ¶¿ÍÅª¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄêÀ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢Âç¹ñ¤Î¥í¥·¥¢¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£