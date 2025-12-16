「令和のドラマ出演数ランキング」2位の52歳俳優、就職氷河期に役者を志し上京
俳優の野間口徹が、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
野間口徹 ＝テレビ朝日提供
今やドラマや映画で見ない日はない野間口が、同番組に初登場。昨年発表された「令和のテレビドラマ出演数ランキング」では2位にランクインするなど、まさに飛ぶ鳥を落とす活躍だが、本人は少し控えめな感想を持っているという。
大学時代に演劇と出会い30年以上が経ち、卒業後は就職氷河期のなか、役者を志し上京。妻とは劇団員時代に出会い、四半世紀を超える付き合いで、アルバイトをしながら舞台に立っていた下積み時代から常に支えてくれたという。
52歳の現在は、妻と3人の子どもたち、愛犬と暮らしている野間口。家族との暮らしぶりや、休日の旅行、趣味、家での気分転換など私生活についても明かし、素朴で優しい父としての素顔も垣間見せる。
