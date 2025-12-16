エッ、これ全部“白髪ぼかし”！？【50代】が即試したい♡「最強こなれヘア」

白髪を隠すより、活かすトレンドが来そうな昨今。上品見えするまろやかなハイトーンカラーや、筋状に髪を明るくするハイライトなら、白髪をぼかしておしゃれ見えも狙えそう。時間が経って伸びてきた生え際の髪も目立ちにくくなるので、忙しい50代こそ挑戦しやすいかも。今回は、そんな白髪ぼかしを取り入れた「最強こなれヘア」をピックアップ。今すぐヘアサロンの予約を入れたくなるかもしれません。

大人の遊び心を感じさせるこなれヘア

ウルフヘアのように襟足を長く残し、爽やかさとこなれたしゃれ感を同時に感じさせるヘアスタイルは、明るめのベージュ系カラーで遊び心たっぷりの仕上がり。ベースカラーとのコントラストを抑えた、ハイライトも入っているようです。@iimuro_yukiiさん曰く、「伸びてきても根元が気になりにくいので白髪も気にならなくなりますよ」とのこと。

奥行きのある、グラデーションボブレイヤー

ダークトーンの根元と明るめの毛先を、グラデーションでなじませたデザインカラーは、ハイライトがポイント。レイヤーカットを入れて外ハネに仕上げたヘアスタイルの魅力も、存分に引き立てています。@iimuro_yukiiさんによると、「毎回ハイライトを入れても根本の伸びた部分だけに薬剤を付けているのでダメージも最小限」なのだそう。ヘルシーな髪の質感もキープできそうです。

若見えシルエット + 大人の上品ハイライト

@lacoupe.yomuraken1さんが「“大人のハイライト”を意識してデザインしました」というこちら。程よく華やかさを感じさせつつも、大人らしい落ち着きは十分。おさまりの良い長さのショートボブの丸さを、柔らかなカラーが引き立てています。@lacoupe.yomuraken1さん曰く「後頭部に丸みが出て若見えシルエット」「朝のセットがめちゃくちゃ楽になるボブ」とのことで、真似したくなった人も多いのでは。

ナチュラルハイライトで白髪ぼかし

ダークトーンの髪色にコントラストを抑えたハイライトは、光が当たった時にだけ表面の毛束がふっと浮き上がるような、ナチュラルなしゃれ感を演出。まだまばらに生えている程度の白髪なら、このくらいでも十分に紛れて目立ちにくいはず。アクティブな50代は、こんな風に動きをだしたヘアスタイルで明るく元気なイメージに仕上げると◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iimuro_yukii様、@lacoupe.yomuraken1様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里