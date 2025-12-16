ホノルルマラソン2025

世界最大級の市民マラソン「JALホノルルマラソン2025」が現地時間14日、米ハワイ州のホノルル市で開催された。過去最多の4万2900人が参加したフルマラソン（42.195km）レースで、人気芸能人の完走報告に驚きが広がっている。

達成感に浸った。

自身のXでホノルルマラソン完走を報告したのはお笑い芸人、狩野英孝。スタート地点で自撮りショットをアップするとその後、10km、15kmと、5kmごとに通過報告。最後は「FINISHER」と輝くメダルを撮った1枚をアップし「やった。余韻に浸る間もなく寝る。おやすみなさい。。」とつづった。

狩野は2年連続での挑戦。X上では「完走おめでとう！」「やったね!!」と祝福が寄せられた一方、「凄いです！」「ホンマにすごいや…」「尊敬しかない」「凄い、マジで達成したね」「スゲェ〜！！」と驚く反応も多く寄せられていた。

ホノルルマラソンは今年で53回目。大会公式サイトによると、過去最多の4万2962人がエントリーし、うち日本人は1万1984人だった。



（THE ANSWER編集部）