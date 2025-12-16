倒産直前「役員が急にリモート勤務に変更」 その理由は働き方改革ではなく「いわゆる雲隠れです」

会社が倒産する前には、必ず何らかの予兆があるものだ。投稿を寄せた神奈川県の50代女性は、以前勤めていた職場が倒産した際の生々しいエピソードを明かした。

女性は当時、「製造業の貿易事務」として働いていた。倒産のサインは、やはり金銭面から表れ、「3か月前から給与の遅配」が見受けられたという。生活の糧である給料が遅れる時点で、従業員の不安はピークに達していただろう。（文：湊真智人）

経理部以外にも支払い催促の電話が

社外への支払いも滞っていた。

「取引先からの支払い催促の電話が、経理以外の部署にもかかってくるように」

他部署の社員までが矢面に立たされ、対応に追われる事態となっていたようだ。

そして極めつけは、責任ある立場であるはずの経営陣の行動だった。

「役員が急に在宅またはリモート勤務に変更し、全く出社しなくなった」

コロナ禍を経てリモートワークは一般的な働き方となったが、明らかに不自然なタイミングだった。女性もその意図を冷静に見透かしていた。

「いわゆる雲隠れです」

従業員や取引先への対応を放棄し、自分たちだけ逃げたようだ。給与も支払われず、督促の電話に追われ、上層部は不在。現場に取り残された社員たちの怒りと絶望は計り知れない。

※キャリコネニュースでは「勤務先が倒産した人」をテーマにエピソードを募集しています。回答ページはこちら https://questant.jp/q/KBGTJJ5G