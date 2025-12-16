元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

12月後半は「自分を信じ抜くとき」。戊子（ぼどのね）の気がふわりと広がり、これまで積み重ねてきた努力が一気に花開くタイミング。美人占花の法則では“自分を信じる力”が運を押し上げると考えます。

この時期は「私ならできる」と未来を思い描きながら進むことで、思っていた以上の成果がついてきます。自信が芽生えると心に余裕が生まれ、他人から批判されることがあっても冷静に対応できるように。揺るがない自分軸が整うほど、あなたの運気はさらに上昇していきます。ラッキーアイテムは、ひと吹きで気分が上がるフレグランスミスト。

美容運

美容テーマは「香りとツヤで魅せる冬美人」。この時期は、肌と髪に“水分を溜め込むケア”を意識して。内側のうるおいも大事なので、こまめな水分補給やミネラルウォーターを選ぶ習慣が美の底上げに。スキンケアは、しっとり系の化粧水と保湿をしっかりめに。メイクは、上品なツヤが出るリキッドタイプのハイライトがおすすめです。

夜には、湯船でじっくり温まり、タオルドライ後にヘアオイルを仕込ませて。ベルガモットやゼラニウムなど心が晴れる香りがおすすめ。美人占花では“自分の気分が整うと美が開く”流れです。心地よい香りとリズムで、12月の美運を満たしましょう。

金運・仕事運

12月後半は「朝活で開運するとき」。この時期は、朝起きたらまずカーテンと窓を一緒に開けて新しい空気を迎え入れて。寝ている間に停滞した“気”が寝室に溜まるため、前日にストレスがあった人ほど、この換気が大きな浄化に。朝の新鮮な空気は、やる気と集中力を高め、1日の運気を底上げしてくれるはず。

そのあとに白湯を飲むのもおすすめです。体の巡りが整い、さらに浄化力がアップします。金運を上げたい日は、出かける前に玄関をサッと掃いたり、靴を揃えたりするだけでOK。朝のちょっとした“気と空気の循環”があなたに幸運を呼び寄せてくれます。

家族・人間関係

12月後半のテーマは「あたたかな交流」。戊子の気が穏やかな調和をもたらし、人との絆を深めてくれます。年末の慌ただしさのなかでも、「ありがとう」「おつかれさま」のひと言を大切に。その優しさが、恋愛や人間関係にも良い影響をもたらします。

恋愛運を高めたい人は、ローズピンクのリップをひと塗りしてお出掛けを。血色感とともに“恋を引き寄せるムード”がふわっと高まります。家族運は、みんなで進める大掃除が開運アクションに！古いものを手放し、イエローのお花やゴールドの置物をリビングに飾るのがおすすめ。年越しに向けて、明るい運気を取り込むことができますよ。

蝦名先生の一言

最近行き始めた飲食店で、すっぴんの日とメイク後の私の印象があまりに違ったらしく、しばらく別人だと思われていたことが発覚。化粧は悪運から身を守る“魔除け”。だから、これからも遠慮なく濃くいきます（笑）。

