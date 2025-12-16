「嫁は子供を産む道具」彼氏の母親にドン引き！「とてもじゃないけど…」と結婚断念した女性

結婚は当人同士の問題と言われるが、実際には家同士の付き合いも無視できない。結婚前に相手の家族に違和感を抱き、別れを選んだ人もいる。

長崎県の50代女性は、かつて付き合っていた彼の実家に遊びに行った際、強い違和感を覚えたという。それは彼氏の母親が、食卓に上がってしまった孫を叱っていた時のことだ。女性の名前を出してこう注意したという。

「そんな事したら、○○ちゃん（私の名前）に行儀悪いって嫌われるよ」

孫の箸の持ち方や、おかずを手づかみで食べた時にも、引き合いに出された女性は、「モヤモヤしていました」と振り返った。違和感はしつけの方針だけではなかったようだ。（文：天音琴葉）

「こんな人とは家族になりたくないと思った」

彼の両親の関係性や、母親の結婚観そのものに愕然とする場面があったという。

「彼のお父さんがいる前でお父さんを小馬鹿にする言い方や、女性を下に見ているような発言や、嫁は子供を産む道具のような発言にびっくりしました」

自分の夫を蔑み、女性を道具扱いする。そんな家庭環境を目の当たりにすれば、将来の自分を重ねて不安になるのも無理はない。

「他にも無神経な言い方や、不親切や配慮のない対応をする彼のお母さんとは、価値観が違い過ぎるので、彼には罪はないですが、とてもじゃないけど嫁に行きたいとは思えず、こんな人とは家族になりたくないと思った」

結婚すれば義母との付き合いは避けられない。彼氏との別れは賢明な判断だったと言えそうだ。

