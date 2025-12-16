「早く離婚届を提出して、スッキリしたい」 不倫相手に子どもを会わせる妻に、夫の堪忍袋の緒が切れる

不倫が発覚しても、子どものために一度は再構築を試みる夫婦はいる。しかし、裏切り行為が現在進行形で続いているとなれば話は別だ。

妻の不倫に苦悩している50代男性から、投稿が寄せられた。結婚10年を超える妻との間には、2人の子どもがいるという。

妻は下の子が小学生になったのを機に、自宅近くのデイサービスでフルタイムのパートとして働き始めた。本来の仕事は事務作業であるはずが……。

「人手不足で、日中は現場に入り、送迎が終わる夕方から本来の仕事を始め、帰るのは21時以降でした」

そんな激務のなか、妻は「7歳年下の上司」と不倫関係になった。（文：天音琴葉）

不倫相手は「親が病院の先生。やりたい放題です」

男性は妻の不倫相手についてこう明かす。

「親が病院の先生ということで羽振りも良く、遊び人で。結婚をしていましたが、奥さんとは離婚しました。相手は離婚したのでやりたい放題です」

そんな相手にもかかわらず、妻は不倫にのめり込んでいった。激務の中での不倫は、吊り橋効果もあったのだろうか。独身で金持ち、そして年下という夫にはない魅力を感じたのかもしれない。

「早く離婚届を提出して、スッキリしたいです」

夫である投稿者が妻を問い詰めると、不倫を認めたという。だが、「子供のために離婚はしない方向で一緒に暮らしています」と、一度は修復を試みた。

ところが、妻は反省するどころか、とんでもない行動に出る。

「いまだに不倫相手との交流をもっているので、私から離婚を切り出しましたが、親権をとられるのが嫌と言い、弁護士も辞さないとのことです。まだ不倫は続いています。子供を不倫相手に会わせたりしています」

不倫を継続しながら、子どもをその相手に会わせるという行為は、父親の心情を逆なでする。子どもの教育上も極めて問題があると言わざるを得ない。

妻は親権を譲らない構えだが、こうした背信行為を重ねていれば、調停や裁判で不利になる可能性は高いだろう。男性は、

「早く離婚届を提出して、スッキリしたいです」

と悲痛な叫びで投稿を結んだ。子どもたちのためにも最善の決着がつくことを願うばかりだ。

